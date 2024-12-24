吃藏壽司被系統「多算19盤」！他險多付760元...業者回應了

▲原PO表示，在藏壽司用餐，明明沒將盤子投入「計盤回收系統」，盤數卻莫名增加。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

日式連鎖壽司店藏壽司以「投盤子」計價，滿一定盤數還能抽扭蛋，不過近日一名網友去林口店用餐卻表示，他沒投盤子螢幕數字卻自動增加，最後被多算19盤，差點多了760元。對此，業者致歉回應表示，單純系統異常，當下也有修正盤數。

原PO在《爆料公社》發文，表示22日他去吃藏壽司，點餐平板原本顯示用餐盤數為29盤，但在沒人投入盤子的狀況下，系統先跳到33盤，後來跳到40盤他便開始錄影，「還好有錄到41盤跳到42盤的瞬間，後來馬上跟店員反應，好在店員也看到42盤跳到43盤的瞬間，最後系統又自動跳到44盤，店員協助清點點餐紀錄，最後協助確認，總盤數修正為25盤，整體落差19盤，好險有注意到，不然就多付錢了。」

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貼文一出，不少人紛紛分留言「年終回饋，多送幾次轉蛋機會」、「只有你發現 沒發現的還真倒霉」、「我之前去大江也是，一坐下來就15盤」、「應該是感應器故障了」、「難怪店員都會問我們餐盤都正確嗎」。

據《EBC東森新聞》報導，記者實際到分店用餐，還沒投盤子就已經計了一盤。原PO表示，都沒丟盤子還增加，店員檢查投盤口就關起來，沒多說什麼。

店員表示，可能是機器下面的水位偏高，讓感應器不小心再加一盤。專家指出，叫計盤回收系統會透過形狀跟顏色計價，再把盤子放入水槽。業者回應，次為系統異常，當下請工作人員修正盤數，其他分店無異狀。消保官指出，會對該案展開調查，是個案還是通案，也呼籲民眾結帳要再三核對盤數，避免被多算。

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