爆社核心與Fans17重疊！蔡信宏涉兒少性剝削　家中搜出3000萬

▲檢、警搜索查扣6500萬元現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署日前接獲線報，爆出網路成人片平台「Fans17」有多部未成年性愛片遭放上網路供會員付費瀏覽、下載，有些甚至為偷拍取得。據了解，「Fans17」會員入會費250元，下載影片需另外付費，而會員也可以上傳影片與網站分潤，至於網站的負責人蔡信宏和蔡孟翰兄弟及董事葉昌圳等3名核心成員，和「爆料公社」董監事高度重疊，就是「同一夥人」。

據了解，全案起因於有少女向警方報案，聲稱自己遭到偷拍私密影片，而影片居然出現在「Fans17」網站上，於是警方呈報橋頭地檢署展開偵辦，並於11日前往台中「Fans17」公司進行搜索，查扣現金6500萬元，其中，超過3000萬現金在哥哥蔡信宏家中搜出，其餘則從公司保險箱中扣得，並約談負責人蔡信宏、蔡孟翰兄弟及董事葉昌圳，監察人小哥哥艾理等人到案說明。

▲檢、警在保險箱內查扣大批現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組初步清查發現，「Fans17」上萬部影片中有未成年少女受騙或遭脅迫拍片，至於詳細受害人數還在清查中，宛如是「創意私房」的翻版，而網站目前會員破萬人，集團內還有現役軍人、退役警官扮演上傳影片、法務的角色，分工細膩。

據指出，「Fans17」網站平台和創意私房一樣採會員分級制，入會費250元，採「第三方支付」收費，會員除了可以瀏覽、下載影片，也可以上傳影片，網站裡有各類型的「藝術家」和「內容創作者」，允許他們通過上傳影片分潤獲利。

▲「Fans17」已遭封網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋頭地檢署檢察官訊問後，認為蔡信宏、蔡孟翰兄弟、葉昌圳等6人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，依違反兒少性剝削條例、妨害風化等罪，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，「Fans17」的公司就設在台中，與出身台中的「爆料公社」不只有地緣上的關係，葉昌圳是「爆料公社」的主要創始人及公司負責人，現為爆社董事長，蔡信宏是爆社董事，蔡的弟弟蔡孟翰曾是爆社監察人，兩公司董監事成員高度重疊，檢、警也將釐清核心成員在兩公司內扮演的角色，及是否有金流的往來。

