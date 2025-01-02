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南韓飛機維修「嚴重依賴海外」　韓媒點名僅2間能夠自行大修

▲南韓,首爾,仁川國際機場,大韓航空（圖／路透社）

▲韓媒點出該國飛機嚴重依賴海外維修的情況。圖為大韓航空飛機。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《韓聯社》引述航空業觀察人士說法報導，在濟州航空失事之後，人們對於該國飛機嚴重依賴「海外維修」的情況感到擔憂。事實上，在所有南韓航空公司之中，僅大韓航空與韓亞航空2間傳統航空公司，可以執行重大維修，因為他們擁有自己的機庫，具備「保養、維修與大修」（MRO）的能力。

報導指出，濟州航空的波音737-800出現明顯的起落架故障，讓外界擔憂這間航空公司更優先考慮營運，而非足夠的維修時間，進一步危及安全。

一名航空產業人士匿名透露，「大多數廉航依賴海外專門業者進行重大維修，可能導致成本和效率問題。提高維修品質對於航空安全相當關鍵，政府層級的支持對於解決這個問題也至關重要。」

根據國土交通部數據，2023年南韓航空公司的海外維修費用總額高達1.99兆韓元（13.5億美元），與2019年的1.26兆韓元（8.5億美元）相比，激增58.2%。

至於廉航的增長更為明顯。2023年南韓廉航的海外維修費用為5027億韓元（3.4億美元），與前一年相比增加63.6%。事實上，南韓廉航客機2023年進行海外維修的比例高達71.1%。

▲▼ 韓亞航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓亞航空是韓國唯二能夠自行大修的航空公司之一。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，廉航缺乏資源，必須外包重大維修，但國內MRO選項有限，只有大韓航空與「韓國航空工程與維修服務公司」（Korea Aviation Engineering & Maintenance Service）提供此類服務。

濟州航空執行長金二培也在最近的記者會上承認這個狀況，他透露該公司會在國內進行部分維修，其餘都送交海外MRO服務提供商。

專家認為，發展強大的國內MRO產業，對於提高廉航的維修能力至關重要。根據估計，2034年全球航空MRO市場將成長至1241億美元，但南韓的產業培育進展緩慢。

2021年8月，南韓國土交通部宣布一項計畫，要強化國內航空MRO產業的競爭力，目標是2024年把本土維修比例提高至70%，但到了2023年4月，政府才為仁川機場的MRO中心主持動工儀式。

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