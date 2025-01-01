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南韓空難黑盒子送美國判讀　駕駛艙對話紀錄最快「3日出爐」

▲▼濟州航空波音客機在務安機場失事，南韓當局取得機上黑盒子。（圖／達志影像／美聯社）

▲濟州航空波音客機在務安機場失事，南韓當局取得機上黑盒子。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架波音客機2024年12月29日從泰國曼谷飛往南韓務安，豈料在降落時卻疑似遭遇鳥擊導致起落架失靈、引擎毀損，最後重飛迫降時衝出跑道撞上混凝土牆爆炸。如今，南韓當局正在解讀機上2個黑盒子，然而其中一個黑盒子外觀卻毀損，因此必須送往美國進行判讀，由美國協助取出資料。

根據《韓聯社》，南韓國土交通部航空政策室長朱鐘浣今（1）日下午針對濟州航空事故召開記者會，表示目前已經從機上取出2個黑盒子，其中「駕駛艙語音記錄器」（CVR）已經完成數據摘取作業，在經過2天時間轉檔後，預計將投入資料分析作業，至於另一黑盒子「飛行資料記錄器」（FDR）則是外型受損。

朱鐘浣表示，「經過我方判斷以後，由於外型毀損的黑盒子FDR無法在國內（南韓）順利完成資料摘取判讀，因此在取得美國國家運輸安全委員會（NTSB）的合作後，預計將送往美國華府進行資料分析。一旦敲定詳細的移送時間點和方法，將會旋即出發前往美國。」

▲▼濟州航空失事客機黑盒子FDR外型毀損，用來供應電源、傳送資料的電子連接器已經遺失。（圖／南韓國土交通部）

▲濟州航空失事客機黑盒子FDR外型毀損，用來供應電源、傳送資料的電子連接器已經遺失。（圖／南韓國土交通部）

南韓國土交通部指出，雖然在過去的慣例中，移送黑盒子往往透過船運方式進行，不過此次為了能夠迅速在短時間內完成資料判讀，因此才決定計畫透過空運完成。

先前南韓國土交通部曾經透露，黑盒子FDR（飛行資料記錄器）的外型毀損，其中電子連接器已經遺失，由於電子連接器擁有電源供應和資料傳送等功能，因此恐將對資料傳送造成影響，使得團隊在取得相關數據時面臨技術性的困境。

對此，南韓國土交通部表示，「航空鐵道調查委員會曾進行技術性的檢討，討論是否能以其他電子連接器替代。不過遺憾的是，經過考量後，我們仍認為送往美國是最快的手段。我們認為，FDR在外型上的受損並非特別嚴重，因此必須等到實際進行數據摘取作業後，才能得知剩下多少完整的資料。」

▲▼另一黑盒子CVR保存完好，目前正在進行音檔轉檔作業。（圖／南韓國土交通部）

▲另一黑盒子CVR保存完好，目前正在進行音檔轉檔作業。（圖／南韓國土交通部）

南韓國土交通部強調，「事故調查委員會先前早已和美國NTSB建立起緊密的合作體系，且也曾獲得美國（波音）、法國（空中巴士）等飛機生產國之相關當局的協助。因此，此次黑盒子資料摘取判讀並非由美國單方面進行，而是由我國派遣專家，共同進行作業。」

另外，南韓事故調查委員會已從黑盒子CVR（駕駛艙語音記錄器）摘取資料，目前正在進行音檔轉換作業，預計需要2天以上的時間，最快將在3日完成。黑盒子CVR存有空難發生前最後2個小時的音檔紀錄。

南韓國土交通部將會針對黑盒子CVR音檔紀錄和塔台對話紀錄進行比對，重現事發當時的慘況。據悉，該架濟州航空波音客機機長在失事前，曾向塔台3度大喊「Mayday」緊急求救訊號，接著提升高度試圖重飛，隨後向右盤旋以機腹著地。

另外，南韓國土交通部也將調查，該架事故客機從泰國曼谷飛往南韓務安之前，是否如實進行機體維修、維修作業進行時有無發生異常，尤其部分依照程序進行的檢修工作，更須由機長、飛機維修工程師（AME）兩人完成確認，在確定飛機並無異常後才能起飛。

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