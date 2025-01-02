迎接2025元旦　桃園八德、大園升旗典禮活力滿滿

▲八德區元旦升旗典禮。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接2025年到來，桃園市13區在元旦當日同步舉辦升旗典禮。八德區公所以「樂活八德、旗舞迎新」為主題，在創校超過百年歷史的八德國小大操場舉行；大園區公所於公所前廣場，以「元旦升旗、快樂加分」為主題，籲早起的市民們喜迎2025新的一年。

八德區公所表示，今日的元旦升旗典禮，為展現愛國精神，區公所為熱情參與升旗典禮的民眾準備國旗紀念帽、小國旗、點心及熱飲。現場民眾齊聚，充滿濃濃的愛國氣氛。在升旗典禮前，先由活力四射的「原之心舞蹈團」與「KC Studio舞蹈團」帶來精彩的開場表演，緊接著是英姿煥發的鶯歌工商儀隊進行操槍表演，最後在參與民眾齊唱國歌、向國旗致敬，並唱完國旗歌及梅花之後，一同迎接充滿希望與活力的2025年。

近年來八德地區因土地重劃，大樓林立，人口數持續成長，各項建設亦蓬勃發展，尤其捷運施工正如火如荼進行，便捷交通網指日可待。八德區公所感謝市民好朋友們對市政工作的支持。未來，八德區公所和市府團隊亦將繼續努力，致力於發展區域建設，並做好為民服務的工作，與市民攜手合作，共同打造宜居、幸福的八德。

▲大園區元旦升旗典禮。（圖／大園區公所提供）

大園區長余誌松表示，大園區公所配合市府各項政策推動，營造共融「新」家園，全國首例以「新市民」為主題，獲頒衛福部臺灣健康城市暨高齡友善城市獎，又113年在「公共設施資產及道路」項目，榮獲行政院公共工程會「第24屆公共工程金質獎」佳作，未來將更「重視人民所需、施政人民所要、營造人民所願」原則，為大園這塊土地認真打拼。