連30年辦國慶升旗！桃園張老旺砸40萬掛2萬面國旗　今年再換地點

▲張老旺認為，平常伙食簡單吃就好，但每年升旗典禮的小面的國旗，一定得買新的。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區「國旗屋」主人張老旺，於雙十國慶自辦升旗典禮，今年已邁入第30年，成為全台知名自辦雙十國慶活動。現年82歲的張老旺說，為迎接即將舉行的升旗典禮，他已花費30多萬買2萬面新旗，從9月1日開始與友人一起掛國旗，目前進度約70％，預計總花費40萬元，雙十當天上午10點的升旗典禮，歡迎民眾參加展現愛國心。

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▲「國旗屋」雙十國慶自辦升旗典禮，今年改到龍岡圓環旁邊公園空地舉辦。(圖／記者楊淑媛攝)

張老旺指出，往年國旗屋升旗典禮在雲南文化公園舉行，然週邊大樓住戶嫌吵、開窗罵人，去年改到龍江市民活動中心，結果典禮前幾天，50面大國旗半夜遭人拔走。「不想跟人有仇恨，但愛國的心得持續下去」，今年在龍平里長李慶融幫忙下，改到龍岡圓環旁邊公園空地舉辦。

▲前市議員謝彰文擔任張老旺自辦第一屆升旗典禮的司儀。（圖／擷取自謝彰文臉書）

張老旺從小參加軍旅，當年還在大陸抗戰剿匪，「打仗的時候，部隊難免會失散，母親做了一面國旗，大家在戰場上失散的時候，把國旗插上去，大家就知道要到國旗集合，國旗就是凝聚的象徵。」張老旺也認為，平常伙食簡單吃就好，但每年的升旗典禮，除了大面國旗可以延用往年的，小面的國旗，一定得買新的。

前市議員謝彰文是張老旺自辦第一屆升旗典禮的司儀，她回想：龍岡眷村計畫拆遷時，為了凝聚眷村居民血濃於水的革命情感，在村內經營米干店國旗達人張老旺，就在忠貞新村籃球場舉辦了第一場升旗典禮。

從一開始只有3個人參加，到現今吸引來自各地的萬名民眾朝聖，每年國旗屋舉辦升旗典禮的週邊，四處可見數萬面美麗的旗海飄揚，而這都是張老旺和親友們，一面一面張掛，並成為民眾爭相拍照的特別風景！