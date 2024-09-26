　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連30年辦國慶升旗！桃園張老旺砸40萬掛2萬面國旗　今年再換地點

▲桃園「國旗屋」升旗典禮

張老旺認為，平常伙食簡單吃就好，但每年升旗典禮的小面的國旗，一定得買新的。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區「國旗屋」主人張老旺，於雙十國慶自辦升旗典禮，今年已邁入第30年，成為全台知名自辦雙十國慶活動。現年82歲的張老旺說，為迎接即將舉行的升旗典禮，他已花費30多萬買2萬面新旗，從9月1日開始與友人一起掛國旗，目前進度約70％，預計總花費40萬元，雙十當天上午10點的升旗典禮，歡迎民眾參加展現愛國心。

▲桃園「國旗屋」升旗典禮

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「國旗屋」雙十國慶自辦升旗典禮，今年改到龍岡圓環旁邊公園空地舉辦。(圖／記者楊淑媛攝)

張老旺指出，往年國旗屋升旗典禮在雲南文化公園舉行，然週邊大樓住戶嫌吵、開窗罵人，去年改到龍江市民活動中心，結果典禮前幾天，50面大國旗半夜遭人拔走。「不想跟人有仇恨，但愛國的心得持續下去」，今年在龍平里長李慶融幫忙下，改到龍岡圓環旁邊公園空地舉辦。

▲桃園「國旗屋」升旗典禮

▲前市議員謝彰文擔任張老旺自辦第一屆升旗典禮的司儀。（圖／擷取自謝彰文臉書）

張老旺從小參加軍旅，當年還在大陸抗戰剿匪，「打仗的時候，部隊難免會失散，母親做了一面國旗，大家在戰場上失散的時候，把國旗插上去，大家就知道要到國旗集合，國旗就是凝聚的象徵。」張老旺也認為，平常伙食簡單吃就好，但每年的升旗典禮，除了大面國旗可以延用往年的，小面的國旗，一定得買新的。

前市議員謝彰文是張老旺自辦第一屆升旗典禮的司儀，她回想：龍岡眷村計畫拆遷時，為了凝聚眷村居民血濃於水的革命情感，在村內經營米干店國旗達人張老旺，就在忠貞新村籃球場舉辦了第一場升旗典禮。

從一開始只有3個人參加，到現今吸引來自各地的萬名民眾朝聖，每年國旗屋舉辦升旗典禮的週邊，四處可見數萬面美麗的旗海飄揚，而這都是張老旺和親友們，一面一面張掛，並成為民眾爭相拍照的特別風景！

ET快訊
不是第一次！楊繡惠被罵「賤」　節目現場爆哭開噴
時速190狂追！國道3死　倖存23歲男遭收押
楊繡惠直播大哭！　徐乃麟反問當下為何不說：我沒那麼大尾
快訊／4月女嬰活活餓死　高雄狠母現身認屍
台灣人峇里島搞詐騙！　102人押解返台
21歲女大生練車考照出事了！　媽媽頂替被抓包
美國模式預測　準燕子「登陸台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

AI席捲設計領域！「數位媒體設計科系」成為高中生關注焦點

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」　她納悶：為什麼那麼熱衷

5成縣市不提供「非犬貓救援」　動團批：連一隻鳥都沒辦法救

她洗完澡「都不穿內褲」　媽嘆壞習慣！網戰翻：改穿四角褲

高鐵南延「進高雄」陷10年交通黑暗期　陳世凱：採潛盾工法降影響

霸佔診間+投訴！婦產科醫「遭病人糾纏」崩潰： 只能下跪求她離開

施景中還原「篩BNT後遺症」始末　批柯文哲「1舉動」搶收割

連30年辦國慶升旗！桃園張老旺砸40萬掛2萬面國旗　今年再換地點

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

林襄狂吃保健品保養　現41公斤體力不如從前

高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

AI席捲設計領域！「數位媒體設計科系」成為高中生關注焦點

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」　她納悶：為什麼那麼熱衷

5成縣市不提供「非犬貓救援」　動團批：連一隻鳥都沒辦法救

她洗完澡「都不穿內褲」　媽嘆壞習慣！網戰翻：改穿四角褲

高鐵南延「進高雄」陷10年交通黑暗期　陳世凱：採潛盾工法降影響

霸佔診間+投訴！婦產科醫「遭病人糾纏」崩潰： 只能下跪求她離開

施景中還原「篩BNT後遺症」始末　批柯文哲「1舉動」搶收割

連30年辦國慶升旗！桃園張老旺砸40萬掛2萬面國旗　今年再換地點

台中犬貓收容爆棚！年逾300隻孤兒　棄養飼主列黑名單

技職研發典範　全球前2%頂尖科學家榜單崑山科大入榜數私科第一

高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

川普稱「數度遭伊朗暗殺」：槍枝包圍前所未見！　美情報當局證實

「今早才做追蹤」方文琳認了罹食道癌　經紀人發聲曝最新近況！

向潘威倫致敬　統一獅號召傳統應援助威

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

北市公布酒駕累犯27名　罰鍰最高36萬是他們！

穩賺不賠！婦匯款百萬投資「還跟行員報明牌」　彰化警及時阻詐

中共發射洲際彈道導彈　外交部譴責：理性自制！停止破壞和平穩定

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

生活熱門新聞

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

486先生住院了！決定動手術「越來越嚴重」

快訊／變天！　2縣市大雨特報

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

國營妹想跳科技業　內行人急勸：想清楚

男同學長相超普！「1科系畢業」狂交女友

婚禮小物送什麼　全場點名1東西超NG

準燕子颱風下周靠近恐發布警報　北東風雨「進入高風險範圍」

快訊／雨勢升級！2縣市豪雨特報　嚴防雷擊

「準燕子」大小是關鍵　這狀況更靠近台灣

更多熱門

相關新聞

元旦升旗典禮　張善政：四大願景打造新桃園

元旦升旗典禮　張善政：四大願景打造新桃園

桃園市慶祝113年元旦升旗典禮，1日於市府前廣場展開，前總統馬英九受邀出席，市長張善政表示，新的一年，市府團隊將針對「好通勤、好工作、好就學、好生活」四大願景加大力道投入，以遠見規劃城鄉風貌和交通建設，引進更多元的產業，讓市民朋友有更好的就業選擇及環境，將桃園打造為全台最亮眼的城市。

梨山谷關雙主場跨年　500遊客參加元旦升旗

梨山谷關雙主場跨年　500遊客參加元旦升旗

國慶汪汪隊穿國旗裝亮相　全場融化

國慶汪汪隊穿國旗裝亮相　全場融化

南投縣政府舉辦112年國慶升旗典禮

南投縣政府舉辦112年國慶升旗典禮

南台灣最大國慶升旗典禮！高雄果貿社區萬旗飄揚

南台灣最大國慶升旗典禮！高雄果貿社區萬旗飄揚

關鍵字：

桃園國旗屋升旗典禮張老旺

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面