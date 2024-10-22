▲2024大觀盃海洋國際馬拉松　「單身聯誼路跑」助幸福上路

▲大園區長余誌松表示，2024大觀盃海洋國際馬拉松首次加入「單身聯誼路跑」。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大觀盃海洋國際馬拉松賽，昨日在大園區竹圍漁港熱鬧落幕，吸引中外5000名跑者參加，在保時捷跑車領軍中帥氣開跑，賽道每3公里設置一個補給站，大手筆的烤豬、龍蝦、龍膽石斑、等各種美食，為跑者補充能量；另外，大園區公所今年也首次加入「單身聯誼路跑」，吸引 16位單身男女報名，期在賽道上擦出愛的火花。

▲保時捷跑車領軍帥氣開跑。（圖／大園區公所提供）

大園區長余誌松21日表示，大觀盃海洋國際馬拉松賽有：全馬、半馬及8k選手，賽道串連大園至觀音兩區，沿途可欣賞新街溪溼地、國家級許厝港濕地、草漯沙丘地質公園、大園潮音海岸觀景步道、觀音白沙屯觀景步道、白玉藻礁、觀音濱海遊憩區、竹圍漁港等美景。

在大園區公所與桃園市體育總會馬拉松委員會精心規劃的7大亮點，首先是「全國首創-陸、海、空秘境全攬」，在彩虹橋上眺望遠方漁船，同時可以觀賞呼嘯而過的飛機，亦將竹圍漁港、許厝港濕地、藍天海景、風車轉動盡收眼底。

▲大器補給美食-烤豬。（圖／大園區公所提供）

亮點2「3K-1補給豐富多樣化」，每3公里設置一個補給站，備有烤豬、龍蝦、白蝦、龍膽石斑、烤雞、水果、運動飲料等美食補充運動員所需能量。亮點3「馬拉松嘉年華」，動員在地社團、里民組成啦啦隊，隊員粉墨登場以最熱情、高亢的加油聲為跑者加油。

亮點4「配速列車及賽道安全守護」，本場有「AED RUNNER」，加入陪跑保護跑者安全，且半馬及全馬設有配速員，幫助跑者跑出最佳成績。亮點5「守護海洋．永續家園」，呼應聯合國海洋永續發展指標SDGs 14的重要方向「Life Below Water保育及永續利用海洋與海洋資源」，進而認識、愛護海洋與海岸生態。亮點6「環保服裝及證書」，配合政府響應「2050淨零排放」政策。亮點7「結合在地企業」，與在地企業的結合，一起加入活動參與同時推廣在地特色產業。