賴清德、蕭美琴穿GORE-TEX空軍英倫風衣　出席總統府元旦升旗

▲總統賴清德、副總統蕭美琴出席2025元旦升旗典禮。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴1日清晨6時20分許，一同步出總統府，出席在府前廣場舉行的元旦升旗典禮。賴清德與蕭美琴在2025年的第一天，都穿上市價破萬元的GORE-TEX空軍英倫風衣。

總統府本次元旦升旗典禮，在主視覺方面，是呈現台灣製造在世界上發光發亮的意象，整體視覺用元旦升旗第一道曙光與走秀舞台結合概念；而活動流程部分，維持過去凌晨4時30分開放民眾進場。

賴清德、蕭美琴在清晨6時20分許，一同走出總統府，出席在府前廣場舉行的元旦升旗典禮；他們手持中華民國小國旗，全程高唱國歌；在演唱儀節結束後，賴清德也逐一與五院院長握手致意，其中包括立法院長韓國瑜。

值得注意的是，在2025年的第一天，他們都穿上市價破萬元的GORE-TEX空軍英倫風衣。事實上，三軍在前年（2023年）陸續撥發新規的GORE-TEX防寒大衣給官兵。空軍表示，空軍版的新式防寒大衣款式設計為英倫軍裝風格，官兵著防寒夾克時亦可展現軍容風紀，志願役官兵人手一件。

空軍表示，空軍新式防寒外套採GORE-TEX布料，外層防水面料可使表面水珠自然滑落防止水分浸透，官兵於低溫潮濕天候，同樣可達到良好保暖效果及乾燥舒適度。