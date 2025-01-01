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和前女友「互傳生日快樂」被抓包！　妻反應讓他崩潰了

與前女友「互傳生日快樂」被抓到！妻1年沒給好臉色　人夫嗆離婚：又沒出軌

▲如果已經有另一半，大部分的人通常都不會再跟前任聯繫。（示意圖／翻攝自pexels）

文／CTWANT

如果已經有另一半，大部分的人通常都不會再跟前任聯繫。一名人夫抱怨，只是祝前女友生日快樂，豈料老婆竟覺得是出軌的警號，這一年來都沒給他好臉色看，也拒絕離婚，讓他相當無奈。

人夫在《靠北婚姻2.0》表示，老婆不是他的初戀，婚前逼他必須跟所有前女友斷聯，一年前被老婆發現，婚前起每年都有跟某一任前女友互傳生日快樂，「我發誓除了謝謝，再沒其他對話，也沒見面，為什麼這樣做大概出於一個年少時的遺憾吧，當年的我們曾如此相愛，卻都太年輕、太衝動、太自我中心，最後只能互相傷害。」

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人夫指出，老婆受不了，說這是欺騙，是出軌的警號，要他當場刪掉手上那女生唯一的聯絡方式，之後自己的電腦、手機都隨老婆看，下班也都準時打給老婆，但老婆總說心中有根刺放不下，脾氣一上來會忍不住拿這件事諷刺他。

人夫嘆，「我只能沉默，等她氣完，老婆說我一臉生無可戀的樣子，她看了更氣，吼我叫我別表演受害者，說我才是傷害她的壞人，我問她不然離婚放生彼此吧！老婆卻說絕不離婚，也絕不原諒，說到底，我沒肉體出軌，也不算精神出軌，她還要我做什麼才肯放下？這種爛日子會到頭嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「去做婚姻諮商」、「結了婚，任何遺憾也請爛在肚子裡別讓另一半發現」、「那麼不捨前女友們，你為什麼要招惹你太太，為什麼要跟她結婚」、「信任這種東西就是有或全無，一旦沒了，永遠不會再有」、「你之所以沒出軌，是因為前女友不會想跟你在一起，否則你老早就出軌了」。

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