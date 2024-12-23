辭職帶孩2年半　妻狂催找工作「別靠我養」！他火大：家務都我做

▲人夫抱怨妻子一直催他找工作。（示意圖／取自免費圖庫xframe）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，在小孩半歲的時候，他剛好離職，夫妻倆也達成共識，他便在家當家庭主夫，家裡大大小小的事都是他在處理，等小孩上幼稚園的時候再去找工作，如今小孩3歲了，老婆開始催促他去找工作，但他持續有在找工作，但還沒遇到合適的，不過老婆每天催促讓他感到很煩。

該名人夫在Dcard發文，在小孩半歲的時候辭掉工作，本來想換工作，但老婆建議他在家顧小孩，等上幼稚園再說，他也答應了，這幾年他專心在家照顧孩子和處理家務，晚上小孩吵鬧也是他在顧，怕老婆睡不好影響工作，如今小孩3歲了，剛上幼稚園，本來以為可以稍微喘口氣，卻被老婆不斷催促「找工作」。

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原PO無奈表示，離開職場太久，需要時間重新適應和準備，但老婆卻完全不聽他的解釋，一直催促他找工作，認為他磨蹭太久，「叫我快去工作，不要靠她養。」他感嘆，想找一份適合且穩定的工作，不希望只是領低薪湊合著過日子，「結果她只會一直催，真的讓人有夠煩，我到底欠她什麼，要被她這樣罵？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「可以先找兼職，賺點飯錢水電費，老婆壓力減輕大概就不會咄咄逼人了」、「如果家裡已經入不敷出，可以先去找兼職補貼一下不為過」、「可以先找份工作做著先，再慢慢找更適合的」、「找個時間先溝通一下吧，小孩還小至少還得拚二十年，若家庭開銷大先打工兼職或找個過渡吧」。