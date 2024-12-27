台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

▲今年包括台大、清大、陽明等頂大，都有碩博士班註冊率掛零。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（27日）公布113學年度大專新生註冊率，9校註冊率低於6成，另國立大學共15校、28系所碩博士班註冊率掛零，包括台大、清大、陽明交大、中央等校都在列，但都優於去年。學者分析，因為招收外籍生加上寄存名額，今年註冊率止跌反彈，但明後年少子化高峰期來臨，未來會更糟，各大學要做好準備。

教育部今天公布113學年度大專全校新生註冊率，全台共有9所學校低於6成，其中真理大學30.49％最低；另全台共8所大學註冊率達100%，比去年少3所，其中公立大學6所，包括清華、成大等，倒是台大註冊率為99.54％，連續3年未達100％。

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若以系所做區分，根據教育部公布資料，113學年全台國立大學碩博士班當中，共有15校、28系所註冊率掛零，包括台大、清大、陽明交大、政大、中央等頂大也在列，另包括雲科大、東華大學、金門大學、屏東大學、高雄科大都在列。

以台大碩博士班來說，113學年共有2所博士班沒有學生註冊，包括社會學系、綠色永續材料與精密元件博士學位學程。另清大量子科技暨尖端材料博士學位學程博士班、陽明交大客家文化學院博士班、台師大地球科學系博士班也掛零。

今年大專校院註冊率優於去年，出現止跌反彈現象，全國私校工會理事長吳忠春分析表示，可能是各大學努力認真招生有關，尤其是來自東南亞的國際生，估計讓不少學校提升4％，另外則是各大學寄存名額也有關，因為分母減少，註冊率相對就會提升，但隨著明後年少子化海嘯高峰期來臨，勢必會衝擊各大學註冊率，各大學要做好準備。

升學輔導平台執行長魏佳卉也指出，今年整體註冊率優於去年，首先是各校寄存名額增加，其次是境外生人數也納入註冊率統計，這也代表註冊率已經不足以作為學生選擇學校優劣的依據，而今年教育部補助就讀私校學生學雜費，對部分私校也有一點幫助。