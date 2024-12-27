大專新生註冊率「9校低於6成」快溺水　真理大學30.49％最慘

▲教育部公布大專新生註冊率，共9校註冊率低於6成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（27日）公布113學年度大專新生註冊率，全台共有9所學校低於6成，比去年少10所，9校中又以真理大學30.49％最低，且連續3年低於6成；另全台共8校註冊率達100％，也比去年少3所，其中公立大學有6所，包括清華、成大等，倒是台大註冊率為99.54％，連續3年未達100％。

教育部今早在「大專校院校務資訊公開平台」公布113學年大專校院註冊率，早上10點起開放查詢。今年共有8所學校註冊率百分之百，比去年少3所，其中公立大學有6所，比去年少1所，包括成大、清大、陽明交大、中央、台科大、北科大，私立學校則有一貫道崇德學院、唯心聖教學院。去年註冊率為99.42%的台大，今年上升到99.54％，但仍是連續3年未達100%。

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▲教育部公布最新大專新生註冊率，9校未達6成。（圖／教育部提供）

不過，今年僅有9所私校註冊率不到6成，列「淹水線」名單，總校數比去年減少10所，其中註冊率最低為真理大學30.49％，但比去年25.73％上升，而真理大學、大葉大學等兩校連續3年註冊率未達6成，未來招生狀況值得注意。

至於其餘8所註冊率未達6成學校，包括：台北基督學院31.82％、國立台東專科學校36.54％、台灣神學研究學院54.55％、元培醫事科技大學54.71％、大葉大學56.35％、中華福音神學研究學院57.14％、建國科技大學57.37％、玄奘大學58.48％。

▲教育部公布最新的大專新生註冊率，全台共8校達100％。（圖／教育部提供）