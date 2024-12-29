獨／今年22校停辦停招！教育部揭退場四大主因

▲教育部統計，今年全台共有22所學校停辦或停招。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯衝擊各級學校！根據教育部最新統計，今年全台共有22所學校停辦或停招，其中高達14所為停辦退場，中小學占10所最多。教育部表示，其中4所大學因財務狀況惡化退場，4所國小因配合航空城計畫停辦，另外6所中小學則是考量學區人口、學生學習等因素，經地方政府依自治法規評估後辦理。

根據最新教育部統計資料，截至本月中旬，今年共有22所學校停辦停招，其中大專校院共4所停辦，高中職8所停招，國中小則有10所停辦，等於14校停辦退場。大專校院包括東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科大等4校，都已經在今年7月底退場解散，並根據私校退場條例，針對剩餘財產進行清算。

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▲根據教育部統計，今年全台共有22所學校停辦或停招，其中14所為停辦退場。（圖／教育部提供）

另教育部統計，今年已有10所國中小停辦。包括桃園市圳頭國小、后厝國小、沙崙國小、陳康國小；高雄市立集來國小；南投縣港源國小；屏東縣凌雲國小、舊寮國小、僑智國小；澎湖縣立鎮海國中。

此外，113學年還有8所高中職停招，包括新北市私立清傳高商、私立南強工商；基隆市私立光隆家商；彰化縣私立大慶商工；嘉義縣私立同濟高中；嘉義市私立仁義高中；台東縣私立育仁高中；高雄市：南海月光實驗學校。

▲根據教育部統計，今年全台共有8所學校停招。（圖／教育部提供）

教育部表示，4所大專校院因財務狀況惡化而停辦。10校停辦的公立國中小，其中桃園市大園區后厝、沙崙、圳頭、陳康國小等4校，停辦原因是配合航空城計畫辦理學校停辦。至於高雄市集來國小、南投縣港源國小、屏東縣凌雲、僑智、舊寮國小、澎湖縣鎮海國中6校，則是考量學區人口、學生學習等因素，經過地方政府根據自治法規評估後辦理。

至於8所停招的高中職，教育部指出，停招原因，主要是考量少子女化發展趨勢，以及私立學校自主辦學規劃有關。

此外，已經被列為專輔學校的苗栗私立賢德高工及私立育民工家，教育部表示，由於兩校未在規定期限內完成改善，將在114學年度停止全部招生，並從114學年度結束時停辦。