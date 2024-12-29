今年22校停辦！教團示警：明年更糟「估3年內60校退場」

▲環球科大今年退場，專家示警，3年內可能有60所私校退場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部統計，今年全台共有22所學校停辦或停招，其中高達14所為停辦退場。私校工會提醒，明年適逢虎年出生的孩子升高一，狀況會比今年更糟，停招學校將成為潛藏的退場學校，加上少子化海嘯席捲高中職，預估3年內可能有60所私校退場，從偏鄉到都會區無一倖免，建議學生就讀時前多看看學校招生與財務狀況，以免淪為被安置的學生。

受到少子化海嘯影響，各級學校停招停辦消息頻傳。根據教育部統計，今年就有22所學校停辦或停招，停招退場學校高達14所，占比近6成。加上清華大學將與中華大學進行整併，花蓮大漢技術學院將從114學年正式停辦退場，也讓外界擔憂，後續是否有更多學校會吹起熄燈號。

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▲大漢技術學院將從114學年正式退場。（圖／高教工會提供）

全國私校工會理事長吳忠春指出，少子化海嘯高峰期還沒到，今年22所學校停辦或停招還不是最糟，由於明年適逢虎年出生的孩子升高一，根據教育部估計，高中職新生將剩下18.1萬人，可說是雪崩式下跌，加上招生狀況不佳與私校主動退出氛圍，預估3年內可能約60所私立高中職退場，而且不會只在偏鄉，連六都等都會區都會掀起退場潮。

吳忠春進一步分析，私立高中職受到這波少子化衝擊，招生將呈現M型化的趨勢，口碑好的幾乎會滿招，但對於後段班私校，3年內將掀起一波退場潮，而這波少子化海嘯，在幾年後就會蔓延到大專校院，建議學生就讀前，要多看看學校整體招生與財務狀況，若現在學校已呈現虧損，就盡量避開，以免未來學校倒閉而淪為被安置的學生。

面對未來少子化衝擊，吳忠春建議高中職，可以跟大學合作，透過「3+4」方式，提升學生的升學與未來就業機會。另在大學部分，若想繼續奮鬥，則可以擴大招收外籍生來填補國內生源下滑問題，或者可參考清華大學與中華大學的整併模式，這是私校不錯的退場方法。