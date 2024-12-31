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濟航179死慘案幫凶？　務安機場「混凝土牆」去年曾翻新

▲▼濟州航空波音客機29日上午衝撞務安機場跑道尾端的混凝土牆，牆上設有協助飛機降落的儀器降落系統。（圖／達志影像）

▲濟州航空客機衝撞混凝土牆，牆上設有協助飛機降落的定位儀。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

南韓濟州航空29日發生179死空難，隨著調查持續進行，被認為加劇傷亡、位於跑道末端的混凝土牆，格外引發關注。韓聯社指出，這道混凝土牆位於跑道末端約250公尺處，是為了加高「定位儀」（Localizer）而建造，去年還曾經翻新。

該結構長58公尺、寬15公尺、高4公尺，可以分成上方2公尺的「定位儀」本身，以及下方2公尺的混凝土基座。外界質疑，該結構的設置地點，距離跑道太近，加上材質採用混凝土，被飛機撞擊時不易破壞，反而加劇傷亡。

韓聯社報導，「定位儀」是輔助客機降落、跑道引導的重要天線設備。由於到了15年的使用年限，務安機場去年曾經更換，並且加強基礎結構。它下方被加高2公尺混凝土牆，據推測是為了與跑道末端保持水平。

▲▼從2018年9月的街景服務中，可以看到務安國際機場跑道尾端的4公尺高混凝土牆，牆上的橘色設施為輔助飛機降落的裝置。（圖／翻攝自Google Map）

▲2018年9月的Google地圖街景圖，可見跑道尾端的4公尺混凝土牆，上方橘色設備就是定位儀。（圖／翻攝自Google Maps）

目前尚不清楚，混凝土牆是去年新建、或者已經存在多年。但根據線上地圖街景服務，2010年時，已經可以看到定位儀被安裝在混凝土牆之上，此後外觀也沒有顯著變化，因此推測去年僅更換了定位儀本身。

一名務安機場人士也證實，去年因為使用期限到了，更換定位儀，「但該結構初次安裝的時間，我們無法得知。」

航空專家認為，由於飛機撞上堅固的定位儀，導致損害更加嚴重。英國飛航專家李爾蒙特（David Learmount）接受BBC訪問時甚至表示，「如果沒有這個障礙物，機上大多數、甚至所有乘客都有可能倖存。」

另一名不願透露姓名的航空專家表示，定位儀通常安裝在地面平坦的地方，但由於務安機場的跑道與周圍地勢有著高度落差，才會採用混凝土基座。不過他也強調，「雖然這被視為造成重大災難的主要原因，但由於當時情況極為緊急，有必要進行詳細的調查。」

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