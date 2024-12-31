一家9口罹難！遊泰慶爺爺80大壽「再也回不來」　獨留狗狗苦等主人

▲ 狗狗還在家門口等飼主回家。（圖／翻攝自TV朝鮮）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216號班機空難造成179人罹難，機上一個9口家庭跟團赴泰國旅遊，歡慶爺爺80歲大壽，未料回程搭上死亡班機，全家無一倖免，包括年僅6歲的小孫女。而媒體實地走訪這個家庭居住的村莊，空蕩蕩的住家只剩愛犬仍在苦苦等待飼主。

綜合《韓民族日報》及《朝鮮日報》，業界人士透露，失事班機被光州一家中小型旅行社包下，載有5天3夜曼谷行程團客，多以家庭為單位，最年長的是一名80歲老翁，和家人一起出國慶祝生日，未料回程遇上空難，一家9口不幸身亡。

媒體實地前往這家人在全羅南道靈光郡居住的村莊，發現還有一隻小白狗獨自看家，望向馬路的背影彷彿還在等待主人回家。

老翁生前曾擔任里長和農業協會會長等職位，和村民互動熱絡，經常主動幫助有需要的人。悲劇發生後村民聚集在村莊會館聽新聞廣播，70歲居民韓富烈受訪時稱死者為大哥，「昨天看到新聞就擔心會不會是那位大哥搭的飛機，結果真的是」，「他出發前還曾說『我去去就回』，沒想到會發生這種事」。

老翁的女兒同樣在空難中喪命，她生前擔任村莊事務長，經常幫長輩解決疑難雜症。而她年僅6歲的女兒，也就是老翁孫女，是村子裡唯一的小孩，深受村民疼愛，本來明年就是上小學的年紀，和小白狗在村子裡走動的畫面至今仍令村民歷歷在目。