嘉義市污水下水道接管第一期達標　普及率年增加全國之冠

▲嘉義市污水下水道接管突破15000戶，第一期計畫目標圓滿達成 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市污水下水道用戶接管工程共分三期施作，目前第一期工程已進入尾聲。本期工程涵蓋範圍包括嘉義市縱貫鐵路以西、世賢路以東及北社尾地區，自107年推動至今，已累計完成接管15,000 戶，如期達成第一期用戶接管目標。在這期間，嘉義市污水下水道建設成績斐然，連續三年榮獲內政部國土管理署「全國污水下水道建設計畫考核評鑑」第三組第一名，更自111年起連續三年創下「普及率年增加全國之冠」的佳績，充分展現市府在污水建設的卓越表現。

工務處表示，嘉義市地區因歷史文化背景悠久老舊平房建築多，施工過程挑戰重重，包括區域管網布設不易、道路狹窄，以及地下維生管線密布等問題。市府團隊在施工前積極邀集管線單位協調遷移事宜，並在市民的支持與配合下，成功克服困難，如期完成第一期接管目標 15,000 戶，是推動城市永續發展的重要里程碑。

為進一步改善市民的生活環境與衛生品質，市府已提前啟動第二期實施計畫，預定於114年辦理劉厝地區污水下水道管線修繕與用戶接管工程，及污水下水道第二期-主、次幹管第 1 標工程，將進一步推動污水系統進入人口密集的區域，雖伴隨更多的挑戰，但有第一期工程的成功經驗及市民的支持，市府將持續與各單位合作，共同推動第二期工程。讓嘉義市邁向繁榮進步，成為環境友善與幸福宜居的模範城市。