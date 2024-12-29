嘉市環保局呼籲防蟲治本　提醒選擇合格環境用藥

▲正確使用環境用藥 安全又有效 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣位處亞熱帶，氣候極適宜蚊、蠅、蟑、鼠等病媒害蟲生物及細菌、黴菌等微生物之孳生，致使居家環境品質易遭受嚴重影響。為防止這些有害性的病媒害蟲及微生物之蔓延孳生， 環境用藥早己成為一般民眾居家環境衛生之重要日用品，其實環境用藥能不用就不用，能少用就少用，以環境整頓代替環境用藥，才是防蟲治本之道。

嘉義市環保局建議民眾，選購環境用藥應掌握「4要」原則；第一、「要對症」，防治害蟲必須選用正確的環境用藥；第二、「要合法」，認明產品外包裝上有環境部核准「環部(署)衛製字」、「環(署)衛輸字」或「環衛藥防蟲字」等許可證字號；第三、「要時效」，確認產品外包裝上的製造日期及有效期限，避免買到過期劣藥；第四、「要識標」，依標示（產品外包裝）正確使用，安全又有效。民眾可到環境部「環境用藥許可證網路查詢系統」(網址：https://mdc.moenv.gov.tw/MDC/ )查詢，確認所選購的環境用藥是否合法登記，詳細環境用藥的使用方式及購買資訊。

另外，整頓居家環境，將積水容器定期清理減少病媒蚊孳生，並將累積於家中之灰塵、粉塵、髒污、霉菌及塵螨等徹底清除，還給自己一個清新的環境。嘉義市政府環境保護局再次提醒您，選用經查驗登記的合格環境衛生用藥，並多以環境清理代替用藥，才是居家防蟲治本之道。