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打造全齡友善旅遊城市　嘉市府邀集36間店家共創無障礙環境

▲▼ 跨業共融 攜手營造超高齡社會！友善特派員成果展 36間友善店家共創無障礙環境 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市以跨業共融，攜手營造超高齡社會為出發，舉辦友善特派員成果展，共有36間友善店家共創無障礙環境 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市黃敏惠市長今（30）日在嘉義製材所園區2663 Space參加「一齊趣嘉遊‧全齡友善旅遊」友善店家輔導及無礙輕旅行服務計畫成果展，感謝友善特派員與友善店家的共同努力，並表揚協助改善無障礙環境和服務的36間友善店家，透過這項計畫，嘉義市成功打造更加包容、友善的旅遊環境，讓所有市民朋友都能無障礙地享受幸福嘉義的美好。

▲▼ 跨業共融 攜手營造超高齡社會！友善特派員成果展 36間友善店家共創無障礙環境 。（圖／嘉義市政府提供）

▲洲際酒店集團嘉義智選假日酒店賀威添總經理(圖右)，代表旅宿業者感謝市政府設置「視障者逃生避難觸覺緊急導引圖」，並搭配中英日語操作解說 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，市府關注身心障礙者的需求與權益，推動各項政策，「一齊趣嘉遊‧全齡友善旅遊」計畫自110年啟動以來，累計至今共培訓了135位友善特派員，協助86間店家改善無障礙環境與友善服務，規劃15條無礙輕旅行路線及50個景點，吸引近1,000人次參與，並建置了「嘉義市友善生活資訊網」，希望鼓勵更多身障朋友參與無障礙旅行，促進社會參與，讓每個人，即使面臨生活不便，也能擁有追求美好生活的權利，市府將持續攜手各界，推動無障礙政策與環境建設，實現對每一位市民的尊重與包容，打「全齡共享 世代宜居」永續幸福的嘉義市。

▲▼ 跨業共融 攜手營造超高齡社會！友善特派員成果展 36間友善店家共創無障礙環境 。（圖／嘉義市政府提供）

推動38間藥局和診所加入友善店家的嘉義市藥師公會林岫加理事長表示，越來越多的外籍移工和照顧者不僅經常需要協助長輩取藥，自己也有用藥諮詢需求，因此她參與計畫協助設計有中、英、日、越南、泰國、印尼六國語言的「智慧診所藥局服務Friendly Medi+@ Chiayi City」，讓藥師和醫師們可不再受語言限制提供專業服務，諮詢後使用者立刻在EMAIL收到用藥指引，還有結合易讀易懂的醫療溝通圖卡能幫助有語言或溝通障礙的病患，讓人感受嘉義市作為國際觀光城市和智慧城市的全方位進步。

▲▼ 跨業共融 攜手營造超高齡社會！友善特派員成果展 36間友善店家共創無障礙環境 。（圖／嘉義市政府提供）

洲際酒店集團嘉義智選假日酒店賀威添總經理則代表旅宿業者感謝市政府協助在飯店依消防署最新公函建議設置「視障者逃生避難觸覺緊急導引圖」，並搭配中英日語操作解說，讓視障旅客能夠在智選假日酒店、尊皇大飯店、葉綠宿、安蘭居、客旅家，5間示範星級酒店到青年旅館，體驗這項全國領先的逃生避難安全服務，不僅呼應國際人權公約，更展現國際級觀光友善城市的格局。

嘉義市女子美容商業同業公會林靜婷副理事長感性地分享，近幾年來越來越多的坐著輪椅長輩和身障朋友需要美容美髮服務，感謝嘉義市政府今年在全臺各縣市裡，第一個想到輔導本市5間美容業者改善：無障礙出入口、內部斜坡、設置廁所緊急求助鈴和無障礙扶手等，這不僅讓消費者更便利，也讓前台忙碌的工作人員更能確保顧客的安全。

除了美容美髮外，讓民眾有感的日常生活友善當然更是嘉義市店家改造的重點。錦龍醬油陳宏印總經理代表嘉義市愛木村觀光工廠、月桃故事館和伴手禮業者聖保羅、薯職人、山日初、義興醬油、信手工坊、蕊杜巧克力等感謝市政府協助設置讓視障者和外籍遊客深度認識嘉義特色食品的中英日語導覽服務；台灣魯肉飯倪載信經理更代表10家餐廳表示，市政府輔導設置的「中英日越印5國語言智慧菜單」，不僅字體放大方便高齡長輩、語音報讀服務視障朋友，更可結合行動支付成為未來發展嘉義市餐飲業者發展智慧友善服務的重要基礎。

社會處長李思賢表示，嘉義市目前已經有329間餐廳、16間旅館、86間特色友善店家提供出入無礙、服務友善的服務，114年度將持續獎勵補助本市特色營業場所進行友善改造，詳盡的無障礙環境、友善服務資訊及友善店家改造案例，歡迎民眾至「嘉義市友善生活資訊網」查詢：
https://sites.google.com/view/FriendlyChiayi 。

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