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雄獅旅遊攜手嘉義市　森鐵福森栩悅號公益體驗之旅

▲▼ 嘉義巿關懷長者「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」暖心體驗 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義巿關懷長者「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」暖心體驗 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雄獅旅行社與嘉義市政府合作，於北門車站辦理阿里山林鐵列車復駛後第 1 場公益體驗旅程「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」。嘉義市副市長林瑞彥也特別出席，送長者們搭上這趟至竹崎車站返程的圓夢之旅，期待火車之旅喚起長輩們青春記憶，在走出家門、增加社會參與的同時，也感受阿里山鐵路獨有的風光及魅力。

▲▼ 嘉義巿關懷長者「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」暖心體驗 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥表示，感謝雄獅旅行社安排此次的「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」，旅程提供100位名額，提供嘉義市生命線協會、嘉義市長青園老人住宅服務的獨居長者外，另邀請本市社區照顧關懷據點，帶領獨居長者及志工們，一起走出家門、增加社會參與，感受阿里山鐵路獨有的風光及魅力。

尤其台灣在2025 年即將進入超高齡社會，長者的需求與生活品質成為重要課題，嘉義市希望創造更多讓長者參與社會的機會，減少孤立感，並打造社區共生互助的友善城市， 感謝雄獅旅行社將第 1 場公益場次提供給嘉義市獨居長者及亞健康長者，讓社會的溫暖無所不在，透過政府與民間團隊協力合作，整合資源並創造更多人際互動場域，讓老人照顧網絡更加完善。

▲▼ 嘉義巿關懷長者「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」暖心體驗 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市林瑞彥副市長行程出發前，特地向長輩介紹林鐵的發展。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥副市長也於行程出發前，特地向長輩介紹林鐵的發展，讓長輩們在旅行前對這列陪伴他們多年的火車有更深刻認識。林瑞彥副市長提到，阿里山蘊有「無盡藏」的廣闊檜林，這片森林的開發，為嘉義市帶來超過一甲子的繁華，也造就嘉義市木都美名。此行所搭乘的「福森號」以台灣針葉五木中的台灣紅檜、台灣扁柏打造車廂，有「移動的美術館」美稱。期待美好的旅行體驗，帶動長者走出門社交，打造「健康的城市、幸福的嘉義市」。

▲▼ 嘉義巿關懷長者「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」暖心體驗 。（圖／嘉義市政府提供）

▲雄獅旅行社總經理王岳聰 。（圖／嘉義市政府提供）

雄獅旅行社總經理王岳聰，很高興在市府協助與林鐵處的通力合作下，雄獅旅行社能辦理此次帶領長者走出戶外，搭上有百年歷史的阿里山林業鐵路的旅程。看到長者們乘上火車的燦爛笑容，覺得一切都值得。以後也將舉辦更多類似的公益活動，讓市民有更多機會感受不斷提升的台灣旅行體驗。而雄獅旅行社也特別聯名幸福山丘推出福森號餐盒，串聯在地品牌，推動地方觀光。

▲▼ 嘉義巿關懷長者「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」暖心體驗 。（圖／嘉義市政府提供）

雄獅旅行社王岳聰經理也介紹，林鐵因莫拉克風災停駛 15 年，在今(113)年恢復通車，林鐵開出的第一道新風景，是讓「栩悅號」打頭陣，這列由舊車廂彩繪改裝、靈感來自阿里山迎賓鳥「栗背林鴝」的火車，以藍白為主色，加以黃橘點綴，從空中俯瞰時， 宛如一隻飛過山林的迎賓鳥，搭配室內大片窗景與八聲道環繞音響，是視聽一大享受。另一列森鐵列車「福森號」則有「移動的美術館」美稱，「每個窗框看出去，都是一幅獨特的風景，室內也能欣賞畫作。」是「栩 悅號」及「福森號」所要呈現給大眾的移動美學。期待此次活動不僅僅是一趟公益旅程，更是對長者群體身心靈健康的全方位關懷。

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