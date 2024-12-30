嘉義市眷村市地重劃　促使東區大進步重要引擎

▲建國二村、復興新村地區市地重劃工程，新生路率先通車 黃敏惠：東區大進步重要引擎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程的核心道路—新生路今(30)日正式通車啟用。嘉義市長黃敏惠偕同市議會議員、市府團隊及施工團隊參加通車祈福儀式，現場聆聽施工進度報告。新生路在元旦前率先通車，優化市民交通便利性，免除繞道行駛的不便。

工務處說明，新生路段公明路至民族路於(今)30日下午2時起全面通車，該路段採人本設計，兩側人行道寬度達5公尺，採透水鋪面設計，並配置寬度1.5公尺植栽帶植紅花風鈴木等喬木及灌木，人行道下方並設置共同管溝，道路下方埋設汙水管，未來將重劃區以新生路為主軸結合周邊園區並串聯文化新絲路軸帶，融合美景、商業、藝文、永續，打造「嘉義信義新興商業區」，帶給市民全新的感受。

市長黃敏惠表示，建國二村、復興新村過去是屬於空軍與陸軍，自民國94年建國二村與復興新村完成搬遷後，承載著無數人的共同生活記憶與嘉義市的發展歷史，也是東區城市發展的重要區域。市府在多年來持續規劃，從都市更新到市地重劃，歷經層層挑戰，終於在民國110年正式啟動市地重劃工程，由市政府主導公共建設，整個重劃區面積約9.3公頃，市府投入約4.23億元，規劃如雨水及污水下水道、管線工程、人行道拓寬及植栽綠化等基礎建設，此外，還包含眷村博物館、公園及停車場等公共設施的佈局。

未來希望透過市地重劃配地後，國防部還有市政府採取公開標售的方式吸引優質投資團隊進駐，將成為重要的發展潛力，以永續發展的目標，打造「嘉義信義新興商業區」，讓雲嘉南觀光消費中心的嘉義市，成為鄰近產業園區的生活圈，為經濟與文化發展注入活力。

最後，黃敏惠市長感謝施工團隊的辛勞付出，歷經497天的施工，新生路於元旦前正式通車，不僅緩解當地交通壓力，更讓市民感受到全新的城市樣貌。通車後，市府將持續推進民國路、民族路及朝陽街等周邊道路的改善工程，整體計畫預計於明(114)年5月全面完成。感謝市民的包容與支持。期望透過這次市地重劃計畫，不僅為市民提供更便捷、舒適的交通與公共空間，更能讓嘉義市成為一個宜居、永續、繁榮的城市。相信這片區域將成為嘉義東區的重要引擎，為城市的未來發展帶來無限可能。

嘉義市議會說明，感謝市府及施工團隊對本工程的辛勞，反映了民眾的期待，優先開放新生路通車讓民眾在過年返鄉時交通更順暢，也希望整體工程能如期如質完成，給市民一個舒適的空間。

工務處長蘇文崎表示，感謝黃敏惠市長帶領市府團隊齊心協力推動，讓新生路如期通車，同時也要特別感謝市議會對預算核定與執行的大力支持，以及議員們反映民意、督促市府推進工程的努力，新生路年底通車不僅便利交通，也帶動區域發展。此外，工程目前進度順利超前，新生路開放通車後，將持續施作民國路、民族路及朝陽街之側溝、人行道等相關工程，整體工程預計於114年5月完工，共創「計畫做乎行，經費作伙侹，工作咱來拚，幸福好生活，嘉義第一名」的美好願景！