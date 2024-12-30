　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市眷村市地重劃　促使東區大進步重要引擎

▲▼ 建國二村、復興新村地區市地重劃工程 首發新生路通車 黃敏惠市長：東區大進步重要引擎 。（圖／嘉義市政府提供）

▲建國二村、復興新村地區市地重劃工程，新生路率先通車 黃敏惠：東區大進步重要引擎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程的核心道路—新生路今(30)日正式通車啟用。嘉義市長黃敏惠偕同市議會議員、市府團隊及施工團隊參加通車祈福儀式，現場聆聽施工進度報告。新生路在元旦前率先通車，優化市民交通便利性，免除繞道行駛的不便。

▲▼ 建國二村、復興新村地區市地重劃工程 首發新生路通車 黃敏惠市長：東區大進步重要引擎 。（圖／嘉義市政府提供）

工務處說明，新生路段公明路至民族路於(今)30日下午2時起全面通車，該路段採人本設計，兩側人行道寬度達5公尺，採透水鋪面設計，並配置寬度1.5公尺植栽帶植紅花風鈴木等喬木及灌木，人行道下方並設置共同管溝，道路下方埋設汙水管，未來將重劃區以新生路為主軸結合周邊園區並串聯文化新絲路軸帶，融合美景、商業、藝文、永續，打造「嘉義信義新興商業區」，帶給市民全新的感受。

市長黃敏惠表示，建國二村、復興新村過去是屬於空軍與陸軍，自民國94年建國二村與復興新村完成搬遷後，承載著無數人的共同生活記憶與嘉義市的發展歷史，也是東區城市發展的重要區域。市府在多年來持續規劃，從都市更新到市地重劃，歷經層層挑戰，終於在民國110年正式啟動市地重劃工程，由市政府主導公共建設，整個重劃區面積約9.3公頃，市府投入約4.23億元，規劃如雨水及污水下水道、管線工程、人行道拓寬及植栽綠化等基礎建設，此外，還包含眷村博物館、公園及停車場等公共設施的佈局。

▲▼ 建國二村、復興新村地區市地重劃工程 首發新生路通車 黃敏惠市長：東區大進步重要引擎 。（圖／嘉義市政府提供）

未來希望透過市地重劃配地後，國防部還有市政府採取公開標售的方式吸引優質投資團隊進駐，將成為重要的發展潛力，以永續發展的目標，打造「嘉義信義新興商業區」，讓雲嘉南觀光消費中心的嘉義市，成為鄰近產業園區的生活圈，為經濟與文化發展注入活力。

最後，黃敏惠市長感謝施工團隊的辛勞付出，歷經497天的施工，新生路於元旦前正式通車，不僅緩解當地交通壓力，更讓市民感受到全新的城市樣貌。通車後，市府將持續推進民國路、民族路及朝陽街等周邊道路的改善工程，整體計畫預計於明(114)年5月全面完成。感謝市民的包容與支持。期望透過這次市地重劃計畫，不僅為市民提供更便捷、舒適的交通與公共空間，更能讓嘉義市成為一個宜居、永續、繁榮的城市。相信這片區域將成為嘉義東區的重要引擎，為城市的未來發展帶來無限可能。

▲▼ 建國二村、復興新村地區市地重劃工程 首發新生路通車 黃敏惠市長：東區大進步重要引擎 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市議會說明，感謝市府及施工團隊對本工程的辛勞，反映了民眾的期待，優先開放新生路通車讓民眾在過年返鄉時交通更順暢，也希望整體工程能如期如質完成，給市民一個舒適的空間。

工務處長蘇文崎表示，感謝黃敏惠市長帶領市府團隊齊心協力推動，讓新生路如期通車，同時也要特別感謝市議會對預算核定與執行的大力支持，以及議員們反映民意、督促市府推進工程的努力，新生路年底通車不僅便利交通，也帶動區域發展。此外，工程目前進度順利超前，新生路開放通車後，將持續施作民國路、民族路及朝陽街之側溝、人行道等相關工程，整體工程預計於114年5月完工，共創「計畫做乎行，經費作伙侹，工作咱來拚，幸福好生活，嘉義第一名」的美好願景！

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中清水民宅大火　驚悚畫面曝
台北跨年3階段交管！時間、範圍曝光
韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉了
「2025年連假表」攻略一次看　都休9天超爽
賴清德空軍一號跟韓國空難飛機同型號　綠委：汰換與否應由專業判
議員宣布加入民眾黨！為了溫暖柯文哲
吃不到火鍋！保時捷男怒開槍　店員嚇瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

澎湖中興國小地下停車場啟用　打造更便捷與安全的城市交通環境

嘉義市眷村市地重劃　促使東區大進步重要引擎

嘉義縣環境清潔競賽第一名　番路鄉、東石鄉和民雄鄉獲百萬獎金

打造全齡友善旅遊城市　嘉市府邀集36間店家共創無障礙環境

民進黨屏縣黨部批國民黨霸凌屏東　砲轟蘇清泉要他請辭

粉絲都來了!　「2025台南好young」跨年晚會大小帳棚林立！

國民黨嘉義市議會黨團支持財劃法修正通過　助益市政建設

國民黨屏東縣黨部記者會　支持財劃法修正案把餅做大

日本新生代女團@onefive首次海外演唱獻台南　黃偉哲邀多吃美食

企業熱心公益　捐贈南消幫浦消防車1輛強化救災能力

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

Energy粉「硬選」最愛成員：坤達　換「認真選」...突然變牛奶XD

澎湖中興國小地下停車場啟用　打造更便捷與安全的城市交通環境

嘉義市眷村市地重劃　促使東區大進步重要引擎

嘉義縣環境清潔競賽第一名　番路鄉、東石鄉和民雄鄉獲百萬獎金

打造全齡友善旅遊城市　嘉市府邀集36間店家共創無障礙環境

民進黨屏縣黨部批國民黨霸凌屏東　砲轟蘇清泉要他請辭

粉絲都來了!　「2025台南好young」跨年晚會大小帳棚林立！

國民黨嘉義市議會黨團支持財劃法修正通過　助益市政建設

國民黨屏東縣黨部記者會　支持財劃法修正案把餅做大

日本新生代女團@onefive首次海外演唱獻台南　黃偉哲邀多吃美食

企業熱心公益　捐贈南消幫浦消防車1輛強化救災能力

日星巴克「伯爵花束星冰樂」高顏值登場！漸層慕斯和茶香超療癒

快訊／驚悚畫面曝！台中清水民宅大火　外燴辦桌器助燃狂燒

曾智希甜曬絕美婚紗照！　羞喊：可以做你的新娘子嗎？

南台灣首棟建商捐建社宅動土　拚2031年完工供給445戶

台北跨年晚會交管範圍曝光　警「防踩踏小組」確保民眾安全

屏東榮總特區建設多　在地：金龍風暴抑制房價飆漲有成

陳子豪補償方案本周須定案　兄弟球團討論中

稱擔憂八炯紀錄片「像文革」！《百靈果》凱莉道歉：不該沒看完就評論

都是同家百貨！　台南地王、地后現值只差1萬元

買方採購策略轉趨被動　明年Q1 DRAM合約價全面走跌

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

地方熱門新聞

肺癌早期無症狀　LDCT公費篩檢條件放寬

防護員改行配電技師靠職訓成功換跑道

新加坡女山友登雪山腳骨折

欣隆休閒農場獲選國產蔬菜十大體驗路線

嘉義縣烏金前進草悟道　烏魚子經濟賣翻市集

國道1號南向322公里永康路段5車追撞幸無人傷亡

石門水庫清淤創新高　有效延長水庫壽命

企業捐贈南消幫浦消防車1輛強化救災能力

嘉藥蕭慧美獲教育部績優計畫

南贏建設捐贈消防車及康復巴士黃偉哲感謝

集結22在地名廚料理故事「台南美食名廚」手冊登場

嘉義市使用電子票證及行動支付　整年免費搭乘公車

澎湖追風音樂燈光節　獲倫敦設計獎鉑金獎

「2025台南好young」跨年晚會大小帳棚林立！

更多熱門

相關新聞

嘉市府邀集店家共創無障礙環境

嘉市府邀集店家共創無障礙環境

嘉義市黃敏惠市長今（30）日在嘉義製材所園區2663 Space參加「一齊趣嘉遊‧全齡友善旅遊」友善店家輔導及無礙輕旅行服務計畫成果展，感謝友善特派員與友善店家的共同努力，並表揚協助改善無障礙環境和服務的36間友善店家，透過這項計畫，嘉義市成功打造更加包容、友善的旅遊環境，讓所有市民朋友都能無障礙地享受幸福嘉義的美好。

雄獅旅遊攜手嘉義市　森鐵福森栩悅號公益體驗之旅

雄獅旅遊攜手嘉義市　森鐵福森栩悅號公益體驗之旅

嘉義市校園機關節電　智慧化管理

嘉義市校園機關節電　智慧化管理

嘉市環保局提醒選擇合格環境用藥

嘉市環保局提醒選擇合格環境用藥

嘉義市使用電子票證及行動支付　整年免費搭乘公車

嘉義市使用電子票證及行動支付　整年免費搭乘公車

關鍵字：

嘉義市眷村改建

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面