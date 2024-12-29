CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

▲川普與習近平當政的美中，將有更多不確定性與動盪。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

隨著2024年進入尾聲，今年發生的重大事件對2025年及更長遠的未來將帶來深遠影響。外媒指出，全球政治動盪正成為2025年世界經濟的主要挑戰，從中東局勢到主要經濟體的政策變化，都在影響全球經濟的走向。

CNN報導，今年以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭升級，並蔓延至黎巴嫩。以色列對真主黨（Hezbollah）發動的戰爭，直到上個月才達成「不穩定的停火協議」；同時，敘利亞反抗軍於12月發起閃電攻勢，成功推翻阿薩德（Bashar al-Assad）政權，為該地區局勢帶來新的不確定性。

俄羅斯對烏克蘭的入侵行動也進入第三年，戰爭持續對歐洲和全球地緣政治格局構成威脅。

美國前總統川普（Donald Trump）重新當選，成為2025年全球經濟的不確定性來源之一。尤其是在關稅政策方面，川普的政策可能對全球繁榮產生重大影響。

分析指出，若川普推行新關稅政策，對全球經濟的損害在所難免。根據高盛的預測，若對所有進口商品徵收10%的關稅，將對美國GDP構成重大打擊，部分原因是消費者物價上漲將抑制美國人的支出。

此外，若其他國家以報復性關稅回應，可能引發全球貿易戰。顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）警告，極端情況下，全球GDP可能下降2至3%。這將抵銷大部分經濟成長，對全球產出造成顯著影響。

高盛與摩根大通分析師指出，即使川普不全面提高關稅，針對特定國家或產業的政策也可能削弱商業投資，進而影響美國貿易夥伴的經濟成長。中國被認為將受到直接衝擊，分析師普遍下調對中國2025年經濟成長的預期。

除了美國，歐洲多國今年也經歷重大政治變化。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在夏季提前舉行國會選舉，導致少數派政府於本月初垮台。同時，德國執政聯盟上月分裂，提前大選已定於2025年2月舉行，為歐洲政治和經濟前景帶來更多變數。

報導最後指出，2024年重大事件的餘波將對2025年全球經濟和地緣政治構成挑戰。從美國的貿易政策到歐洲政治動盪，中東局勢緊張再到中國經濟放緩，未來一年全球經濟將面臨諸多壓力，各國需要在動盪的環境中尋求平衡與穩定。