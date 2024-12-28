陸爆「人類偏肺病毒」致死率43％？　事實查核中心：錯誤消息

▲中國「人類間質肺炎病毒」感染病例入冬後明顯增加，引發關注。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

中國疾控中心日前警告，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒」（HMPV，人類偏肺病毒）感染病例，老年人及幼童都是感染的高危險群，且目前暫無疫苗及藥物可治療，且傳出死亡率43%，讓國人非常擔心，對此，台灣事實查核中心指出，這是錯誤訊息。

台灣事實查核中心（TFC）26日發文，網傳「中國爆發人類間質肺炎病毒，死亡率43%，沒有特效藥？」針對3點查證後澄清。

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第一，人類間質肺炎病毒（hMPV）並非中國新興傳染病，而是全球皆有的病毒之一，也是冬季呼吸道傳染病毒之一，「感染者症狀多是一般感冒症狀，甚至可能無症狀，整體死亡率不到1%」，但幼兒、年長者、免疫功能低下者及慢性阻塞性肺病患者則有較高的重症風險，需要特別注意。

「特定人群感染病毒後死亡率達43%？」事實查核中心表示，這是錯的，該研究是針對造血幹細胞移植患者感染hMPV、RSV病毒100天後致死率，不是泛指一般健康者。

第三，近期中國監測資料顯示，14歲以下感染hMPV者有增加趨勢。但台灣監測數字顯示，「近2個月均沒有檢出hMPV病毒，是低度流行」，近期民眾反而要留意流感病毒。

最後，台灣事實查核中心強調，中國近期人類間質肺炎病毒的疫情確實有升溫跡象，但這種病毒在全球範圍內廣泛存在，且傳言所謂的高死亡率是錯誤訊息，容易引起誤解。