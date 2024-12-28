　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸爆「人類偏肺病毒」致死率43％？　事實查核中心：錯誤消息

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中國「人類間質肺炎病毒」感染病例入冬後明顯增加，引發關注。（圖／資料照）

 記者施怡妏／綜合報導

中國疾控中心日前警告，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒」（HMPV，人類偏肺病毒）感染病例，老年人及幼童都是感染的高危險群，且目前暫無疫苗及藥物可治療，且傳出死亡率43%，讓國人非常擔心，對此，台灣事實查核中心指出，這是錯誤訊息。

台灣事實查核中心（TFC）26日發文，網傳「中國爆發人類間質肺炎病毒，死亡率43%，沒有特效藥？」針對3點查證後澄清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一，人類間質肺炎病毒（hMPV）並非中國新興傳染病，而是全球皆有的病毒之一，也是冬季呼吸道傳染病毒之一，「感染者症狀多是一般感冒症狀，甚至可能無症狀，整體死亡率不到1%」，但幼兒、年長者、免疫功能低下者及慢性阻塞性肺病患者則有較高的重症風險，需要特別注意。

「特定人群感染病毒後死亡率達43%？」事實查核中心表示，這是錯的，該研究是針對造血幹細胞移植患者感染hMPV、RSV病毒100天後致死率，不是泛指一般健康者

第三，近期中國監測資料顯示，14歲以下感染hMPV者有增加趨勢。但台灣監測數字顯示，「近2個月均沒有檢出hMPV病毒，是低度流行」，近期民眾反而要留意流感病毒。

最後，台灣事實查核中心強調，中國近期人類間質肺炎病毒的疫情確實有升溫跡象，但這種病毒在全球範圍內廣泛存在，且傳言所謂的高死亡率是錯誤訊息，容易引起誤解。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張惠妹認了「進公司第一要求是改名」！　不愛這個字
哈薩克空難「空姐機上最後遺言」曝！
2024世界最美臉孔出爐！　子瑜第10年進榜
快訊／退房時間沒回應　高雄女陳屍商務旅館
好冷！　北市4天29人猝死
快訊／「影史最美茱麗葉」逝世！　16歲被騙拍裸戲爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遊客瘋追雪！合歡山武嶺觀景台擠爆變夜市　雪還沒來先吞罰單

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

濟公「腿庫飯」超溫暖　乩童店長發願：送500便當關懷弱勢

高鐵南延路線「進高雄站」　鐵道局：明年1月啟動綜合規劃

陸爆「人類偏肺病毒」致死率43％？　事實查核中心：錯誤消息

柯文哲交保！他點出民眾黨「棘手1問題」有點尷尬：小草不會服氣

133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

男友出差要她陪「自己買商務艙」　她坐經濟艙心寒！兩派吵翻

快訊／卓榮泰宣佈了！高鐵南延將進高雄車站　確認採取高雄案

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度　1地非常寒冷

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

遊客瘋追雪！合歡山武嶺觀景台擠爆變夜市　雪還沒來先吞罰單

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

濟公「腿庫飯」超溫暖　乩童店長發願：送500便當關懷弱勢

高鐵南延路線「進高雄站」　鐵道局：明年1月啟動綜合規劃

陸爆「人類偏肺病毒」致死率43％？　事實查核中心：錯誤消息

柯文哲交保！他點出民眾黨「棘手1問題」有點尷尬：小草不會服氣

133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

男友出差要她陪「自己買商務艙」　她坐經濟艙心寒！兩派吵翻

快訊／卓榮泰宣佈了！高鐵南延將進高雄車站　確認採取高雄案

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度　1地非常寒冷

遊客瘋追雪！合歡山武嶺觀景台擠爆變夜市　雪還沒來先吞罰單

與Uber Eats婚事告吹！　foodpanda德國母公司股價慘跌逾9%

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

金門無照高職生自撞對向護欄！車頭爛毀　乘客破相慘送醫

張惠妹認了「進公司第一要求是改名」！不愛這個字 算命師1原因拒絕

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

赴日旅遊注意！免稅制度改「先付後退」　估2026年11月上路

彰化139線道又出事！妙齡女騎士壓車失控噴飛　Z400慘留刮痕

亞塞拜然證實「飛機遭飛彈擊落」！　生還者：墜機前傳巨響

AI教父示警！　人工智慧「30年內毀滅人類」機率增至20％

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

生活熱門新聞

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

軍公教調薪3%！2025新制懶人包　文化幣加碼、租屋補貼擴大

2025年「4生肖」財運旺爆！

「65歲免健保費」闖三讀！醫驚喊：老人才最有錢

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

陳菊流感又腦血管阻塞　醫曝2症狀關聯

133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

更多熱門

相關新聞

元旦最早曙光6:03花蓮柏南山登場　平地觀賞鵝鑾鼻、蘭嶼最佳

元旦最早曙光6:03花蓮柏南山登場　平地觀賞鵝鑾鼻、蘭嶼最佳

下周就要迎接2025年！根據台北市立天文館精算，2025年全國第一道民用曙光將在清晨6時3分47秒出現於花蓮縣柏南山，但因海拔高達3443公尺，抵達不易，若要在平地觀賞，台灣本島最早日出地點是屏東鵝鑾鼻燈塔（6時34分24秒），離島則是蘭嶼（6時29分33秒）。

陳菊流感又腦血管阻塞　醫曝2症狀關聯

陳菊流感又腦血管阻塞　醫曝2症狀關聯

陸海警船侵擾金門水域　海巡廣播示警驅離

陸海警船侵擾金門水域　海巡廣播示警驅離

快訊／Novavax JN.1疫苗來了！明年元旦開打

快訊／Novavax JN.1疫苗來了！明年元旦開打

中國外長王毅擬明年2月訪日！

中國外長王毅擬明年2月訪日！

關鍵字：

人類間質肺炎病毒中國台灣流感澄清

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

趙露思被爆患上神經系統疾病

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

焦凡凡提千次分手 婁峻碩讓我相信愛情

她做蛋糕請親友吃　竟害3死3住院

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

橘子男友：柯文哲夫妻為家中3億現金爭吵　檢追數字疑點

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面