美財政部遭駭！　官員：中國政府旗下駭客滲入

▲美國財政部。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國財政部30日向國會議員通報，中國國家支持的駭客成功滲透財政部工作站，官員直指此為「重大事件」

CNN引述取得的文件指出，美國財政部管理助理部長哈迪卡爾（Aditi Hardikar）致信國會指出，本月8日，財政部從一家第三方軟體服務供應商處得知，一名「威脅行為者」利用被盜取的密鑰，遠端存取了財政部部分工作站及未分類文件。

哈迪卡爾寫道，「根據現有的指標，此事件被歸因於中國國家支持的高級持續性威脅（APT）行為者。」

財政部發言人在聲明中表示，已將受影響的服務下線，並與執法機關及美國國土安全部的網路安全與基礎設施安全局（CISA）合作調查。發言人強調，「目前沒有證據顯示，威脅行為者仍對財政部系統或資訊有持續存取的情況。」

根據致參議院銀行委員會的信件，第三方軟體服務供應商「BeyondTrust」確認，駭客取得該公司用於保護一項雲端技術支援服務的密鑰，並利用該密鑰繞過該服務的安全機制，遠端存取了財政部部分使用者的工作站及未分類文件。

BeyondTrust目前尚未對媒體的置評請求作出回應。

美國財政部目前尚不清楚具體有多少工作站遭到滲透，發言人在聲明中提到，「數個」財政部使用者的工作站遭到未經授權的存取。

哈迪卡爾指出，根據財政部政策，任何與高級持續性威脅行為者相關的入侵都被視為「重大網路安全事件」，財政部需在30天內提交補充報告以更新調查進展。

目前尚無法確定此次資料外洩造成的損害範圍。哈迪卡爾在信中表示，財政部正在與CISA、聯邦調查局（FBI）、美國情報機構及第三方數位鑑識專家合作，「全面評估事件並確定其影響」。