關小黑屋鋼管虐打險慘死　緬北回流電詐員：人被明碼標價出售

▲中緬警方去年聯手合作剷除緬北果敢「四大家族」，電詐窩點曝光 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

中緬警方去年聯手合作，緬北果敢「四大家族」一一被鏟除，明家犯罪集團主案39名被告人被依法提起公訴，法院判決書，以及大陸警方公開電詐園殘忍手法，人被明碼標價出售，任務沒完成遭毒打到死、關小黑屋凌遲虐待等。電詐回流人員講述自己死裡逃生經過。

浙江省溫州市人民檢察院昨30日對緬北四大家族明家犯罪集團主案39名被告人依法提起公訴，緬北果敢「四大家族」被鏟除，大陸電信詐騙類犯罪發案數大幅下降。

綜合陸媒報導，經大陸檢察機關披露調查過程，明家等緬北家族勢力，出動私人非法武裝力量庇護電詐「金主」，長期以誘騙中國公民加入犯罪集團，在中國境內實施電詐。

在中國公安機關的推動下，中緬執法合作機制迅速啓動，在短時間內通緝抓捕明家在內的「四大家族」犯罪首腦和骨幹成員，累計抓獲了5.3萬多名中國籍電詐嫌疑人。截至目前，中國打擊緬北電詐已經取得階段性成果，徹底鏟除了緬北規模化的電詐園區。

▲詐騙話術單。（圖／翻攝 央視）

被遣返回流的中國籍電詐人員也向警方供出實情，以及自身如何被騙去電詐園的經過。來自廣東29歲李某乾，2023年9月偷渡到緬北，主要是偶然在網上看到有人高薪招募消息，以為可以去「掏金」。

李某乾向警方供稱，「蛇頭說背手錶一趟有十幾萬，我就相信了。他那邊給我買機票，就飛到昆明去了，然後昆明他們就有車來接我到邊境，就跟著他們過去。」

按照「蛇頭的安排，李某乾偷渡到緬北後，自己已經成為電詐園區的斂財工具，被明碼標價30萬（單位：人民幣，同下）出售到明家大本營「臥虎山莊」，管理人員把詐騙話術單發給剛入園的豬仔，簡單培訓後，開始進行電信網路詐騙。

李某乾回憶，每天上午9點上班，按照話術一天至少要打幾百個電話，要求每天必須誘騙上鈎三個受害人，完不成任務就會被毒打，如果反抗只會被打到半死。

▲電詐人員若不聽話、沒完成任務，鋼管虐打。（圖／翻攝 央視）

有天，他和一個代號叫「不悔」的電詐人員試圖翻牆逃跑，很快被荷槍實彈的看守民兵抓了回來，接下來差點送他去地獄。李某乾被丟進小黑屋死裡逃生，，當時一起逃跑的夥伴再也無法回家。

「民兵抓到我之後， 然後就用手銬銬起來，是用這麼長的鋼管、水管，打彎了好幾根，肋骨也斷了。跟我一起逃跑的，我在那邊聽說是被打死了。叫獸醫來看，說這個人不能打了，再打就會死了。」李某乾說。

溫州市公安局刑偵支隊副支隊長楊國強表示，「明珍珍說過一句話，這些都是錢，一個人就值三十五萬、四十五萬，我們怎麼可能輕易地讓他逃跑或者交給國內。」據了解，明家集團在當地掌控警察營，擁有自己的民兵大隊，約2000人的武裝力量。

令專案組成員感到憤怒和無奈的是，就在「10·20」槍擊案發生後 ，還是有中國公民偷渡前往緬北。福建劉女士年僅20歲的兒子就在其中，偷渡出去12天後失聯。警方後來證實，他已經死在緬北。更可悲的是，為了尋找兒子，劉女士又被人騙了90多萬，主要是借款和貸款。

上述類似事件層出不窮，楊國強也奉勸想掏金的人們，天下沒有白吃的午餐，有很多的案例被騙去電詐都沒有好下場，家屬為了救人也陷入地獄，最後傾家蕩產，甚至家破人亡，幾乎都是悲劇收場。

▼緬北電詐集團被攻破現場。（圖／翻攝 百度）