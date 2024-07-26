陸官方「嚴打」電詐集團領導者　「金主蛇頭內鬼」列嚴懲對象

▲緬北電詐嫌犯被押解回大陸。（圖／翻攝自秒拍、微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸「兩高一部（最高院、最高檢，公安部）」今（26）日公佈《關於辦理跨境電信網絡（網路，下同）詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（下稱《意見》），針對跨境網路電信詐騙犯罪的新特點，重點嚴懲犯罪集團組織者、領導者，幕後金主和在邊境出入的蛇頭、內鬼等人。

▲大陸最高人民檢察院。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，最高人民法院刑事審判第三庭副庭長翟超表示，跨境電信網絡詐騙犯罪人員構成複雜、地位作用差異、主觀惡性不一。司法辦案中，要準確認定事實，正確適用法律，精準把握刑事政策，做到當嚴則嚴，該寬則寬，依法裁判，不枉不縱。

翟超強調，在辦案過程中，對於詐騙犯罪集團的組織者、領導者、首要分子和骨幹成員，以及幕後「金主」；對於組織人員偷越國（邊）境的「蛇頭」，為詐騙集團提供轉帳協助的「卡頭」和行業「內鬼」；對於以未成年人為主要危害對象和利用未成年人、在校學生實施犯罪的人員和累犯、慣犯，堅決依法嚴厲打擊。

翟超指出，在犯罪集團中起次要和輔助作用的低層級人員、被犯罪集團誘騙、脅迫實施犯罪的人員，以及初犯、偶犯；對於主動投案，積極配合抓捕首要分子或指認同案犯、配合追繳涉詐資金的人員；對於受蠱惑、引誘甚至欺騙參與犯罪、罪行較輕的未成年人、在校學生，堅持區別對待，嚴中有寬，寬以濟嚴，依法從寬處理。

翟超表示，依照《意見》第13、14條相關規定，符合條件的可以依法適用緩刑、免予刑事處罰或不作為犯罪處理，「要做好刑法和反電信網路詐騙法的銜接，構建多層次懲戒處罰體系，統籌做好電信網路詐騙及其關聯行為行政處罰和刑事處罰的銜接，兼顧預防和懲罰目的，努力實現辦案最佳的政治效果、社會效果和法律效果。」