4名臥底警察遭活埋？　陸「首次」公開打擊緬北電詐全過程

▲緬北電詐集團39人昨30日被提起公訴，大陸警方公開辦案過程澄清警方「被活埋」等謠言 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸警方近年多次深入緬北打擊詐騙，日前網路盛傳4名臥底警察不幸遇害、甚至被活埋。中緬警方合作之下，涉案的「明家集團」主要成員已抓捕歸案。陸媒《新華社》特地報導澄清是「謠傳」，死傷人員是電詐園區成員，不是公安民警，並且揭露整起緝捕過程。

浙江省溫州市人民檢察院昨30日對緬北四大家族明家犯罪集團主案39名被告人依法提起公訴，過去一段時間網路謠言不攻自破，包括「緬北10.20案有4名大陸警察被殺害」「緬北活埋中國警察，造成上百人傷亡」等消息都是謠傳，溫州市公安局常務副局長王造、昆明市公安局刑偵支隊支隊長納新也對外詳細介紹「10.20」案件偵辦始末。

綜合陸媒報導，中緬警方聯手之下，去年突破緬北地區「明氏家族」，也是當地最大的電詐團伙之一，集團領袖明學昌，曾經是緬甸邦議員，也是一位相當富有的商人，

2023年7月，大陸公安部啓動針對緬北犯罪集團打擊行動。10月19日，明家犯罪集團為了躲避警方追緝，聯合電信詐騙幕後「金主」，把涉詐的中國籍人員分批轉移。20日，被看押的涉詐人員企圖逃跑，遭到武裝人員開槍射擊，造成人員傷亡。

該起案件發生後，網上開始出現「4名中國警察被殘忍殺害」「10.20 案件造成上百人傷亡」「中國警方被活埋」，相關傳言持續一年多，直到浙江省溫州市人民檢察院昨30日對緬北四大家族明家犯罪集團主案39名被告人依法提起公訴，謠言正式才被破除，

「經專案查明，這些消息都是不實信息。『10.20』案件確實造成了中國籍人員傷亡，共有4人死亡4人受傷，死傷的都是電詐園區裡面的人員，不是公安民警。」王造回應。

▲中緬警方合作，涉案「明家集團」主要成員去年陸續抓捕歸案。（圖／翻攝 百度）

「『10.20』 案件發生在境外，調查取證難度大，在中國公安部統一部署下，前期由昆明、臨滄、溫州三地公安機關聯合開展調查。」納新介紹，「主要是在境內進行調查偵查，對緬北移交上萬名涉詐回流人員（中國籍）進行逐一篩查，查出400多人『10.20』案件親歷者或知情人員，初步查明瞭案件事實並正式立案偵查。」

同年11月12日，溫州公安機關依法公開懸賞通緝明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍。11月15日夜，緬方組織對明學昌抓捕，期間明學昌畏罪自殺身亡。11月16日，在緬甸各方的大力配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被成功抓獲並移交中國公安。為加快案件偵辦進度，公安機關在雲南臨滄依法對3人開展審訊工作。

中緬執法安全合作機制框架下，中國警方與緬甸警方2023年11月成立聯合調查組。隨後，辦案民警先後多次冒著風險，赴緬甸果敢地區，與緬甸警方聯合開展現場勘查、調查取證、人員走訪等工作，查獲被藏匿的受害人屍體和大量關鍵物證。

經全力推動，緬甸警方又向中國警方移交多名「10.20」案件重要犯罪嫌疑人。2024年1月30日晚，押解白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發以及4名「10.20」槍擊案重大犯罪嫌疑人的包機安全降落至昆明機場，「10.20」槍擊案成功告破。