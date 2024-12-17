電詐營再起（上）！緬甸交克比KK園區更狠　軍閥勾結華商「群狼割據」

▲緬甸電詐案主嫌白所成。（圖／香港01）

文／香港01

港人被誘騙到緬甸從事非法工作的情況死灰復燃，《香港01》先後接觸到兩名剛從緬甸逃脫的香港人，他們都曾被禁錮到緬甸東南部的苗瓦迪（Myawaddy）的山區「交克園區」，被指比「KK園區」更黑暗，福建老闆「五哥」背景神秘，更放下狠話說以後不再放人。

▲緬甸電詐園區勢力分佈圖。（圖／香港01）

每次支付贖金、救人，背後都牽涉不同軍閥派系和華商勢力。例如「亞太新城」老闆佘智江，遭國際刑警通緝、在泰國被捕後，就聲稱自己是中國間諜，而當地軍閥克倫邊防軍中央司令部總書記索奇督（Saw Chit Thu），更高調為他舉行祈福大會；「恒升」「東美」園區，則有紀曉波（吳佩慈男友）、尹國駒（崩牙駒）的身影。

疫情後詐騙營區在緬甸北部，與中國雲南省接壤的撣邦、果敢地區興起，之後中國政府高調打擊，包括將「四大家族」的頭目拘捕和引渡到中國受審。

大陸公安部2024年5月27日於北京通報，自2023年7月以來，打擊緬北涉華犯罪專項工作取得了重大戰果，4.9萬名電詐犯罪嫌疑人被移交中方。公安部指，緬北果敢「四大家族」犯罪集團，白所成、白應蒼、明珍珍、魏懷仁、劉正祥、劉正茂等重大犯罪嫌疑人悉數被抓捕到案，「四大家族」遭到毀滅性打擊。

不過，非與中國接壤地區，中國的打擊就鞭長莫及，詐騙營區因而逐漸轉移到緬甸東南部克倫邦的苗瓦迪（Myawaddy）。2022年大批香港、台灣、馬來西亞人，就是被誘騙到那裡。

苗瓦迪又譯「妙瓦底」，與泰國邊境城市湄索（Mae Sot）僅相隔一條很窄莫艾河（Moei River），當地的電力、網路訊號等，都是泰國提供。當地一直由地方軍閥控制，曾經與政府軍達成協議停火，2021年緬甸軍事政變後局勢更複雜，不同派系分裂不斷，地方軍亦與政府軍交火。

2024年4月，克倫邊防軍攻下緬甸政府軍控制的苗瓦迪最後一個前哨基地，政府軍之後完全撤出，當時有1300名緬甸人為逃離戰火，經莫艾河逃往泰國湄索。

▲緬甸克倫邊防軍中央司令部總書記索奇督（Saw Chit Thu）與在泰國被捕的中國商人佘智江。（圖／香港01）

根據《香港01》記者採訪，綜合美國和平研究所（USIP）資料，以及緬甸獨立媒體Irrawaddy的報道，北部的「水溝谷經濟特區」（Shwekokko），由克倫邊防軍中央司令部總書記索奇督（Saw Chit Thu）將軍直接管轄，當地有「阿波羅」、「御龍灣」園區，以及由曾被國際刑警紅色通緝令通緝的中國商人佘智江營運的「亞太新城」園區。

佘智江2022年在泰國被捕，當時《香港01》報道他在香港註冊的「亞太控股」，又改過「唐倫凱」（TANG Kriang Kai）、「佘倫凱」等名，擁有多國護照。

佘智江2024年5月發佈影片自稱冤枉，他接受卡達半島電視台訪問，自稱為中國做間諜，展示部份聲稱是中國機密文件。他聲稱的文件顯示，因經營人口販賣詐騙園區的菲律賓班班（Bamban）市長郭華萍（Alice Guo），有中國身份登記訊息。

郭華萍競選市長的時候聲稱在菲律賓出生，但半島電視台記者根據佘智江提供的資料，到福建農村戶籍所在地採訪，村民與鄰居認得出郭華萍的樣子，又能指出她母親叫林文藝。

佘智江聲稱郭華萍向他索取政治獻金，佘智江和當地軍閥都否認牽涉詐騙和人口販賣。索奇督更出席祈福會，祈求佘智江平安歸來；而亞太城亦愈建愈大，有賭場、夜店。

▲緬甸克倫邊防軍中央司令部總書記索奇督（Saw Chit Thu）。（圖／香港01）

中部在苗瓦迪縣城附近的有「金鑫」、「恆升」、「PPM」等園區，由克倫邊防軍索奇督的親信、「木桶將軍」索牧童（Saw Moe Tone）管轄。

「金鑫園區」老闆是福建安溪人熊世佳，他經營的「金鑫控股」之後改名為「佳利集團」，宣稱在緬甸、菲律賓、金三角經營博彩生意。他亦與索奇督關係密切，二人一同開會，熊世佳更曾穿上軍裝拍照。

「恒升」與澳門經營賭廳的恒升集團有關，標誌都是一樣。2013年澳門恒升股東，為紀曉波母親的胞妹崔麗梅；2017年香港高等法院判辭引述被告指，紀曉波是恒升的老闆（boss）。

該集團捲入內地非法開賭案，北京法院指紀曉波是「惡勢力首腦」，目前仍然在逃，崔麗梅被判監八年半。紀曉波與台灣女星吳佩慈育有四名子女，但二人未有結婚。

南部的「雷格高新鎮」（Lay Kay Kaw），有「KK園區」「環亞」「泰昌」等園區，由索丁溫（Saw Tin Win）少校控制，他是克倫邊防軍副總司令。

▲金鑫園區老闆為福建安溪人熊世佳。（圖／香港01）

「KK園區」只是當地的其中一個「禁錮營」，外界以為代指當地所有地方。「KK」名字就是源於當地的地名「Lay Kay Kaw」。

再向南有綽號「崩牙駒」的澳門江湖人物尹國駒「東美集團」，投資的「賽西港產業園區」。美國亦指他涉人口販賣等，制裁他及他在香港註冊的「東美投資集團」。

尹國駒2012年出獄後，成立「世界洪門歷史文化協會」，大搞加密貨幣、線下賭場生意，2020年代表東美集團，出席緬甸賽西港產業園區的奠基儀式。不過他多次否認與人口販賣有關。

【本文獲《香港01》授權轉載。】