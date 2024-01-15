A股史上最大電詐案！　深圳一藥企「被騙超4億」

▲A股史上最大電詐案。（圖／翻攝自深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司官網）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司14日發公告稱，全資子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.（以下簡稱「天道義大利」）近期遭遇犯罪團夥電信詐騙，涉案金額約1170餘萬歐元。案發後，公司第一時間向當地警方報案，警方已立案並開展案件調查辦理工作，同時公司全力配合警方工作，爭取最大限度避免損失。

據《財聯社》報導，14日晚間，海普瑞發布公告稱，初步判斷本次為偶發事件，並確認公司生產營運正常運作。公司管理階層嚴肅看待此事，已派人前往子公司處理此事項。由於案件正積極偵辦中，結果尚無法確認，或對2023年度財務報表造成潛在影響。

據粗略計算，1,170萬歐元約9,200萬人民幣（約新台幣4億），而據財報，其2022年全年營收約71.59億元（人民幣，下同），歸母淨利為7.27億人民幣，也就說，此次被電信詐騙的金額超過了2022年十分之一的淨利。而2023年前三季，海普瑞歸母淨利僅1.43億元，電信詐騙的涉及金額已超過2023年前三季淨利一大半。

特別的是，海普瑞2021年、2022年及2023年前三季的經營活動產生的現金流量淨額分別為-0.07億元、-7.57億元及-2.34億元，連續淨流出，若是上述被詐騙款項無法追回，恐令公司「雪上加霜」。

「這筆錢大概率是回不來了」，某深圳資深律師，律所合夥人表示，從以往的案例來看，相關企業也只能「認了」，詐騙的款項只要過了一段時間，經過多道轉帳，基本上就是「泥牛入海」。海普瑞子公司被如此巨額電信詐騙，說明其財務和風控流程或機制出現了巨大漏洞，這不是一句「玩忽職守」就能解釋的。

據悉，海普瑞於1998年成立於深圳，是同時在A股和H股上市的跨國製藥企業，主要業務涵蓋肝素產業鏈、生物大分子CDMO和創新藥物的投資、開發及商業化。

這次被電信詐騙的子公司天道醫藥為海普瑞旗下全資子公司，是依諾肝素鈉原料藥及低分子肝素製劑出口商，公司旗下依諾肝素鈉注射液是首個由歐洲藥品管理局銷售許可的依諾肝素鈉注射液生物相似藥。公司產品目前銷往全球40多個國家地區。2023年7月，海普瑞曾發文稱，迄今為止，作為天道義大利的獨資股東，天道醫藥已經在歐洲累積提供4.5億支依諾肝素鈉注射液。

該公司將其在海外的經營能力作為其核心競爭力之一，在2022年年報中，海普瑞稱自己為「作為率先在境外自建銷售團隊的行業領導者」，2022年，海普瑞營收71.59億元，其中來自國外的營收65.1億元，佔90.92%；2023年上半年，海普瑞營收27.13億元，其中來自國外的營收24.12億元，佔88.91%。

某醫藥業者表示，「暫時看不出他們是因為什麼被詐騙的，但是我也覺得這筆錢應該是追不回來了，事發地警察辦案效率難以跟國內相比，而且跨國執法立刻進行不太現實，有這個時間錢都不知道流到哪裡去了。」

值得一提的是，大陸上市公司遭遇詐騙近幾年並不少見，2020年至2022年，京投發展（600683.SH）、世龍實業（002748.SZ）、斯萊克（300382.SZ）、大亞聖象（000910.SZ）分別遭遇電信詐騙，涉案金額分別為2670萬元、298萬元、205萬餘美元、2200多萬元，但除斯萊克有150萬餘美元被申請凍結避免損失之外，均未發現有後續案情進展公布。