快訊／北市「章魚里」里長涉貪39萬　辯「錢沒進口袋」下場曝

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區有「選舉章魚哥」之稱的天玉里，其無黨籍里長潘錦雄遭爆從2016年至2021年來涉嫌浮報里民建設經費等經費，並接受業者賄賂，6年來共貪污39萬餘元，檢方依貪污等罪將他起訴。法院開庭時，他委屈指出「錢沒進口袋」。全案經歷近2年審理，士院今（31）日依貪污等罪判處2年有期徒刑、緩刑5年。

士院今宣判，判處潘錦雄有期徒刑2年、緩刑5年，向公庫支付50萬元；緩刑期間付保護管束，並提供120小時義務勞務，接受6場法治教育課程，全案可上訴。

據檢方調查，潘錦雄自2014年擔任天玉里里長，從2016年開始陸續要求包括潤達綜合園藝等在內的8家廠商，開立與實際施作不符的假發票及收據，透過不知情的里幹事將文件送交士林區公所等機構核銷。士林區公所每年撥款30萬元作為里鄰建設經費，潘錦雄利用虛假核銷單據，將撥款存入天玉里公款帳戶後，挪用差額為己所用。

此外，潘錦雄還虛構一名清潔人員，藉此偽造相關契約與領據，詐領薪資共計2萬4千元。他也曾於2017年、2020年間，先後以索賄及少支付工程款方式，向滅火器檢測承包商李姓負責人索取共計3萬元賄款。

2022年12月，檢方依貪污、商業會計法及偽造文書等罪，對潘錦雄提起公訴，並請求法院追徵其犯罪所得。檢方指出，潘錦雄的行為犯意各別、行為互殊，屬數罪，建請法院分論併罰，且沒收或追徵39萬8372元犯罪所得。

此外，涉案的8家公司負責人中，春發禮儀社負責人因已去世未被起訴，其餘7人則因配合檢方調查，分別支付3萬至6萬元緩起訴金，獲緩起訴1年。