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柯文哲交保44小時遭撤銷！律師指出致命原因「絕對是她」

▲▼民眾黨主席柯文哲交保隔日步出家門。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北檢26日偵結京華城、政治獻金等弊案，依法起訴民眾黨主席柯文哲等11人，經台北地院裁定柯文哲等5人交保後，北檢不服提出抗告。高院今（29日）撤銷地院裁定，並發回更裁。對此，律師黃帝穎認為，「致命原因」絕對是許芷瑜（橘子）潛逃。

北檢抗告成功，黃帝穎律師幾乎第一時間便發文分析，當中點名1人，「橘子不論是帳房或核心車手，都是經手柯文哲金流的重要共犯，從法院歷來對貪污案重要共犯潛逃應羈押主嫌的見解，橘子潛逃當然是柯文哲羈押的致命事由！」

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稍早，他也再次發文，針對高院的裁定理由進行分析，認為此決定符合法院歷來對貪污案主嫌羈押的實務見解，並逐一拆解三大重點理由。

黃帝穎提到，高院合議庭認定柯文哲涉嫌收賄、圖利及公益侵佔罪，且罪嫌重大。法院指出，被告確有串證、滅證及逃亡之虞，對於北院裁定的保金擔保效用，則未見合理說明。高院因此撤銷交保裁定，認為羈押仍為必要措施。

接著，黃帝穎強調「北院更裁橘子潛逃仍是關鍵」，橘子不論是帳房或車手，都是經手金流的重要共犯，逃逸行為增強了串證、滅證的風險，「橘子潛逃當然是柯文哲羈押的致命事由！」

最後是「橘子男友作證凸顯橘子涉入柯文哲逾億元金流」，黃帝穎表示，橘子男友、曾任柯市府行程祕書的林鼎峰到庭證稱，橘子負責安排柯文哲的行程，曾提及到柯家「搬錢」，金額高達6000萬至3億元不等。

黃帝穎指出，這段證詞進一步凸顯了橘子在金流案中的核心地位，也加強了檢方對柯文哲涉案的罪證支撐。他最後表示，高院撤銷北院交保裁定並無不妥，合乎貪污案中對主嫌與共犯潛逃風險的審慎態度。他強調，法院應在平衡人權與刑事追訴的前提下，維持對重大貪污案件的嚴格標準，以確保司法程序不被干擾。

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