業者行賄航港局技佐「賣偽造駕照」　1張最高賺3萬、247人下單

▲航港局技佐爆收賄「1張駕照8千」，檢方公訴5人、緩起訴247人。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台中地檢署調查，遊艇及動力小船駕照鄭姓業者等4人利用民眾無暇參加訓練及測驗，卻希望取得駕照的心態，向247人收取4千至3萬元不等金額，再以每張駕照4000至8000元代價向航港局宋姓技佐行賄，讓宋男協助偽造駕照並發放給購買民眾。台中地檢署日前偵結，依貪污等罪向鄭男、宋男提起公訴，緩起訴247名買照民眾。

台中地檢署檢察官調查發現，鄭姓、賴姓、許姓、黃姓等4名遊艇及動力小船駕照代辦業者利用民眾無暇參加駕駛訓練及測驗，卻希望取得駕照之心態，向民眾收取每人4千元至3萬元後，再以每張駕照4000元至8000元不等代價，向時任交通部航港局中部航務中心宋姓技佐行賄。

檢方指出，宋姓技佐自2006年至2020年間，登入海運技術人員管理系統，登載不實之駕駛執照核發或換發資訊，並盜用「交通部」或「交通部航港局」鋼印章在駕駛執照紙本上蓋用印戳，偽造247張遊艇或動力小船駕駛執照，再由鄭男等人轉交買照民眾。

台中地檢署日前偵結，認為宋姓技佐及鄭姓業者等5人行為已涉犯《貪污治罪條例》公務員違背職務收受賄賂、非公務員對公務員違背職務交付賄賂、《刑法》公務員登載不實準公文書、公務員假借職務上之權力故意犯偽造特種文書等罪，向5人提起公訴，並聲請沒收犯罪所得133萬3500元。

另外，247名向業者購買駕照的民眾，行為已觸犯對公務員違背職務交付賄賂、非公務員偽造文書等罪，但檢方考量247人因一時失慮而觸法，犯後已坦承犯行、深表悔悟，認以緩起訴處分為適當，酌定每人3萬元至12萬元不等金額之緩起訴處分金，總計1630萬元。