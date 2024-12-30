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航港局技佐收賄「賤賣遊艇駕照」！5人涉貪遭逮　247人買照緩起訴

▲航港局技佐涉及賄賂與偽造駕照，5人被訴、247人緩起訴。（圖／讀者提供）

▲航港局技佐涉及賄賂與偽造駕照，5人被訴、247人緩起訴。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

前交通部航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒，利用民眾想取得遊艇駕駛執照的機會，每張駕照5000元至8000元不等，向代辦業者收取賄賂，遭重判9年2月。台中檢方近日再偵辦宋立恒與4名代辦業者的賄賂與偽造駕照案件，將5人依貪污等罪，247名買照民眾則分別以3萬至12萬元獲緩起訴。

據了解，宋立恒從1989年起就進入臺灣省交通處臺中港務局任職。而後港務局改組，他後續擔任航港局中部航務中心監理科技佐，負責遊艇及動力小船駕駛執照核發、換發、補發之監理等業務。

而依照規定民眾欲取得二等遊艇、自用或營業用動力小船駕駛執照，必須具備規定之學、經歷，方得參加二等遊艇、自用或營業用動力小船駕駛執照測驗，且筆試及實作測驗均及格（含筆試及實作測驗，均須達75分始合格），始得由航政機關核發二等遊艇、自用或營業用動力小船駕駛執照。他利用民眾無暇參加考試的機會，勾結代辦業者，賤賣遊艇駕照。

檢方指出，這5人從2006年至2020年間，利用民眾想取得遊艇或動力小船駕照但無暇參加訓練及測驗的心態，向他們收取每人4000元至3萬元不等的代辦費用，而宋立恒在收取代辦業者每張駕照5000元至8000元不等的賄賂後，登入海運技術人員管理系統，登載不實的駕駛執照核發或換發資訊，並偽造交通部或航港局的鋼印章，製作出假的駕照。這些假駕照隨後由代辦業者轉交給買照民眾，導致主管機關對遊艇與動力小船駕駛資格的管理出現嚴重問題。

為此，台中地檢署依貪污等罪將宋立恒及4名代辦業者提起公訴，並聲請沒收他們的犯罪所得共133萬3500元。另外，買照的247名民眾則因一時失慮而觸法，犯後已坦承犯行並深表悔悟，檢方因此認為以緩起訴處分為適當，並酌定每人需支付3萬元至12萬元不等的緩起訴處分金，總計達1630萬元。

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