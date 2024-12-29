沈慶京自曝年收2000萬　北檢：朱國榮交保5億仍潛逃

▲沈慶京29日為京華城案到北院出庭，爭取交保替代羈押的機會。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

威京集團主席沈慶京因涉嫌行賄民眾黨主席柯文哲，27日獲台北地院裁定4000萬元交保，檢察官抗告成功，法官29日再次開庭時表示，若再次准予交保，可能需要提高保金，沈慶京表示自己扣除股息，年收入1000萬到2000萬元，需要另外找友人籌措保金。檢察官則指出，與沈慶京資力相當的國寶集團總裁朱國榮都捨棄5億元保金偷渡出境了，希望法院能裁定羈押沈慶京。

北檢起訴指出，沈慶京涉嫌為爭取京華城改建容積，行賄柯文哲1710萬元，行賄市議員應曉薇4500萬元，北院合議庭27日接案調查後，認為可以交保替代羈押，並限制沈慶京與證人、共同被告接觸，沈慶京一獲釋就住進台大醫院，直到29日向醫師請假，再次到法院出庭。

沈慶京仍堅持自己沒有犯罪，再次強調自己是被害人，京華城的容積率被柯文哲、前副市長林欽榮刪掉，導致他不得不找人陳情，但是他「不會不要臉去跟政府官員勾結」，「我只有一點股權，能有什麼好處，為什麼要送紅包(指行賄)？」

▲檢察官舉朱國榮棄保5億元逃亡案為例，希望法院裁定羈押沈慶京。（資料照／記者劉昌松攝）

法官表示，如果再次決定讓沈慶京交保，保釋金可能必須提高，因此詢問京華城公司賣掉所在土地後獲利，以及沈慶京的收入做為參考，沈慶京表示，賣土地後他可拿回約90億元，但是扣掉先前花費與紓困利息後仍然是負的，至於收入，每年約1000萬到2000萬元，近年因為疫情沒有股息，若有股息總共約3000萬元。

檢察官直指，沈慶京是威京集團65家公司的實際負責人，2021年底曾匯款29億元到港澳，明顯在將個人與集團資產洗到海外，雖然律師澄清匯款是為了還債，檢察官仍指出沈慶京過去2年分別出國30多次，且在8月遭搜索前，曾叫秘書向友人籌借保釋金9000多萬元現金，類似資力的如國寶集團總裁朱國榮，涉及多起《證交法》案件，繳交了保釋金5億元，最後仍棄保潛逃，因此建議法院繼續裁定沈慶京羈押禁見。