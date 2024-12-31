佛州列車攔腰撞斷消防車！　15人急送醫撞擊畫面曝

From the Brightline Safety and Security Team: Railroad safety is a community wide effort. For everyone’s safety, never drive around crossing gates when they are down. pic.twitter.com/6TSeHHOuyq — Brightline (@GoBrightline) December 29, 2024

記者張靖榕／綜合報導

美國佛羅里達州德拉海灘（Delray Beach）市區30日發生一起嚴重交通事故，一輛閃著警燈的消防車在平交道警示柵欄落下後，仍緩慢駛過鐵過，導致一輛高速駛來的Brightline客運列車撞上，造成3名消防員及12名列車乘客受傷。曝光畫面顯示，衝擊力道之大，消防車直接斷成兩半。

綜合外電報導，事故發生於當地時間上午10時45分，地點位於繁忙的德拉海灘市中心。一輛消防車在警示柵欄放下後，仍卡在鐵軌上緩慢前行，一列Brightline列車高速駛來，駕駛反應不及攔腰撞上。

▲▼消防車遭攔腰撞斷。（圖／翻攝X）



列車撞擊後停在鐵軌上，車頭被毀；消防車車身連同雲梯，則被撞飛數公尺遠，散落在附近的草地上。

德拉海灘消防救援隊表示，車上3名消防員已送醫，狀況穩定。同時，棕櫚灘郡消防救援隊將列車上的12名受傷乘客送往醫院，所幸傷勢均為輕傷。

A Brightline train collided with a Delray Beach Fire Rescue ladder truck, injuring 15 people, including three firefighters and 12 train passengers. The crash occurred near East Atlantic Avenue and SE 1st Avenue. The fire truck drove around stopped cars and crossing arms while… pic.twitter.com/OAbOkFZTdI — SyeClops (@SyeClops) December 29, 2024

據一名熟悉事故調查的知情人士透露，當時消防車在道口停下等待貨運列車通過後，試圖繞過已放下的欄杆穿越雙軌，未料遭遇高速行駛的Brightline列車迎面撞上。

一段事故影片顯示，消防車繞過停在道口的汽車，試圖穿越鐵軌。事故發生時，消防車的警燈閃爍，卻未能避開迎面而來的列車。

住在附近的阿馬拉爾（Emmanuel Amaral）聽到巨大的撞擊聲和列車緊急剎車聲後，駕著高爾夫球車趕到現場。他目擊消防員從損壞的車窗爬出，並將受傷的同事拖離軌道。他回憶：「列車車頭完全損毀，甚至有消防車的零件卡在列車車頭上。消防車幾乎被撞成兩半，碎片散落一地。」

Brightline公司的一名安全官員強調，整個社區都應注重鐵路安全，駕駛員絕不應繞過已放下的欄杆。

聯邦鐵路管理局（Federal Railroad Administration）將介入調查。國家運輸安全委員會（NTSB）發言人則表示，當天下午尚在收集相關資訊，未決定是否展開調查。