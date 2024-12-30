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卡特8大金句　「戰爭有時可能是必要之惡，但始終是罪惡」

▲▼美國前總統卡特（Jimmy Carter）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統卡特。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統卡特（Jimmy Carter）29日下午在喬治亞州普萊恩斯（Plains）家中辭世，享嵩壽100歲。外媒今日美國報、路透社等整理出卡特生前說過的金句名言：

►戰爭有時可能是一種必要罪惡，但無論多麼必要，它始終是惡，並不是善。我們不會透過殺害彼此孩子來學習如何和平相處，我們共同的人性紐帶，比我們恐懼、偏見帶來的分裂更加強大。
–2002年12月10日諾貝爾和平獎得獎感言

►不是美國創造了人權，從真正的意義上來說，情況恰恰相反，是人權造就了美國。
–1981年1月14日總統告別演說

►我們不想成為世界警察，但美國確實想成為世界的和平締造者。
–1979年國情咨文演說

►對持有毒品的處罰不應比毒品本身的危害更大；如果現狀如此，則應予以改變。這一點在禁止私自持有大麻供個人使用的法律中最為明確。我們可以也應該繼續勸退人們使用大麻，但這可在不把吸食者定義為罪犯的情況下做到。
–1977年國會發言

►我不能否認，我是一位比當總統時更好的前總統。
–2005年受訪

►這種威脅在一般狀況下幾乎是看不見的，這是一場信任危機，這是一場打擊我國意志核心、靈魂和精神的危機，我們可以從日漸懷疑自己生活的意義，以及我國失去一致目標的情況看出這場危機。
–1979年發表「信任危機」演講，又名「無力感」（malaise）演說

►政府一個簡單而恰當的職能，就是讓我們行善變得容易，做壞事變得困難。
–1976年接受民主黨總統候選人提名演說

►在美國，每天有17名孩童遭槍殺，每年大約有6000名孩童魂斷槍下，相比之下，在1950年代小兒麻痺流行最嚴重時期每年約3000名孩童病逝。我們做為一個社會團結對抗小兒麻痺，為何我們不採取更有力的行動制止當今更大禍害？
–1997年書籍Sources of Strength: Meditations on Scripture for a Living Faith

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