Google CEO定調「Gemini是2025關鍵」　三大AI新品曝光

▲皮查伊。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）近日向員工表示，2025年對公司而言將是至關重要的一年。Google仍將聚焦AI 人工智慧領域，其中重點就是Gemini，他期望能突破 5 億用戶的里程碑，並將以此帶來3款AI新品。

CNBC取得Google內部會議的錄音檔案，12月18日舉行的2025年策略會議上，皮查伊與其他Google高層換上節日風格的毛衣，共同為來年計畫鼓舞士氣，「2025年將是關鍵的一年。我們必須意識到當前的緊迫性，加快公司步伐。這是具破壞性的時刻，必須專注於解鎖技術的價值，解決真實的用戶問題。」

皮查伊為2025年的Google定調，企業不必在歷史上總是追求成為第一名，但至少要執行良好，成為同類型產品的佼佼者。他強調，Gemini應該在應用層面更出色地發揮。

本次會議中，Google Labs負責人Josh Woodward也展示三大未公開的AI新品，包括寫程式助理「Jules」，AI 筆記本 NotebookLM預計也將帶來一系列更新ㄝ另一項則是「Call in」Podcast，但並未透露具體細節。

此外，還有一款名為「Project Mariner」的 Chrome 多任務擴充功能。