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失事客機「48小時內狂飛13趟」！濟航年底拚包機　被疑飛機超負荷

▲▼ 南韓濟州航空29日墜毀。（圖／路透）

▲南韓濟州航空29日墜毀。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

濟州航空7C2216航班29日在務安機場發生重大事故，造成機上181人中的179人死亡。然而務安機場屬於地方小型機場，基本上沒有定期航班，幾乎是廉航包機航班。航空器註冊編號HL8088的事故客機當天則是由旅行社包機，在短短48小時內連飛13趟，也被質疑，是否是濟州航空為了賺錢，導致飛機執飛航班過度密集，超過負荷。

發生空難的濟州航空7C2216航班29日是光州一間中小型旅行社Y公司的聖誕假期包機，因此機上旅客大多數是參加Y公司規畫的「5天3夜曼谷旅遊團」的消費者。

Y公司經營的包機服務，每周往返務安與曼谷共4趟航班，其中2趟的機票與大型旅行社共同販售，其餘2趟則由Y公司自行銷售，而此次事故發生的航班即為後者。

根據飛行紀錄，發生事故的飛機機尾編號HL8088，在短短48小時內就執飛了13趟航班，往返6個國家，其中包含務安-曼谷、務安-桃園、務安-長崎、務安-亞庇、務安-北京等5條國際航線以及務安-濟州、濟州-仁川等2條國內航線。

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲飛機殘骸散落滿地。（圖／路透）

疑似過度密集的包機安排也引發爭議，讓外界質疑濟州航空是否是為因應年末旅遊高峰賺錢，因此運營密度過高，讓飛機超負荷。對此，旅行社與航空公司均否認這項說法。

一名旅行業者指出，包機路線的安排取決於航空公司對市場需求的評估，旅行社無法要求航空公司增加航班次數。他同時強調，務安至曼谷的航線本來就需求旺盛。

濟州航空則強調，此次空難與飛機維修問題無關。該公司高層強調，所有飛機的維修均按照計劃進行，並嚴格遵守飛行前後的檢修流程，未有任何疏漏。他同時否認營運計劃存在過度安排的情況，表示航班運行皆符合既定計劃。

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