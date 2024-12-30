務安機場「一片哭聲」撕心裂肺！母親癱軟在地　她慟：女兒怎麼辦

▲濟州航空墜機導致179人罹難，死者家屬在務安機場等候時，忍不住痛哭。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

南韓濟州航空29日發生179死空難，務安國際機場的候機室與休息區，充滿罹難者家屬絕望的哭聲，讓現場人員及記者媒體揪心不已。

《韓聯社》報導，一名母親哭到癱坐在地，「我的女兒啊，怎麼辦啊！」其他失去孩子的媽媽也分別喊道，「我兒子太可憐了，怎麼辦呢？」、「為什麼就這樣受苦，然後走了呢？」、「好想你、好想你。」

一名50多歲家屬失去了父母，他反覆叨念著，「爸爸一定保護了媽媽，一定是這樣的」，然後突然情緒激動地大哭起來。

40多歲李某失去了25歲的侄子，「侄子生日剛好是聖誕節，所以說要出國旅行，我還給了他零用錢。」她一聽到事故消息，立刻打給姊姊，「姊姊說『回家的時間都已經過了，孩子還沒回來』，本來以為沒事的，結果卻發生這種事。」

一名60多歲父親表示，他原本不知道30多歲兒子搭上這架飛機，但「從曼谷過來務安的飛機，一天只有一架」，明白兒子罹難的瞬間，「腦子一片空白」。這名父親表示，「送走母親時，我都沒有流淚，但一聽說兒子死了，眼淚一下子湧出來。辛苦把孩子養大了，怎麼會發生這樣的事呢？」

74歲的朴某雙眼含眼淚說道，「年末時，女兒說要帶著孫女2人一起去旅行，沒想到就是最後一次。」還有一名住在附近的死者家屬表示，她丈夫跟鄰居一起去泰國玩，明明該到家了，卻一直沒有回來，她看到新聞趕到機場，才知道只有2個人活下來。