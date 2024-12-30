務安機場跑道水泥牆釀禍！專家痛批「殺人兇手」　南韓國內2機場也有

▲濟州航空波音客機29日上午衝撞務安機場跑道尾端的混凝土牆，牆上設有協助飛機降落的儀器降落系統。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

濟州航空一架波音客機昨（29）日上午從泰國曼谷飛往南韓全羅南道務安國際機場，豈料降落時疑似遭遇鳥擊，導致起落架異常，機腹著地後撞上跑道尾端圍牆爆炸，機上179人慘死。對此，外界認為該道4公尺高的圍牆，是擴大災情的殺手。不過，南韓政府解釋，該道牆設有引導降落系統，且國內其他座機場也有類似設施。

根據韓媒《中央日報》、《東亞日報》，濟州航空波音737-800客機29日上午9時迫降位於全羅南道務安郡的務安國際機場，豈料最終卻因為撞上跑道（2800公尺長）尾端的一道4公尺高混凝土牆，高速且強烈的撞擊力道引發機體爆炸起火，事後許多南韓國內外的專家都怒斥，這道混凝土牆淪為奪命殺手。

報導指出，其實務安國際機場跑道尾端，設有用土堆積而成的土台和混凝土設施，該道混凝土土墩長達58公尺、寬15公尺，至於高度則超過4公尺，相當於2名成年男性的高度，而在這一道混凝土圍牆上，設置著用來引導飛機精準降落在跑道中、調整瞄準跑道左右方向的「儀器降落系統」（儀表著陸系統，ILS）。

據悉，儀表著陸系統必須保證一定的精準度，在低雲、低能見度的儀表氣象條件下可以維持正常運轉，使用無線電信號與高強度燈光陣列，為飛機安全進場降落提供精密引導。

▲從2018年9月的街景服務中，可以看到務安國際機場跑道尾端的4公尺高混凝土牆，牆上的橘色設施為輔助飛機降落的裝置。（圖／翻攝自Google Map）

南韓國內外飛行專家紛紛痛批，務安機場跑道尾端的混凝土牆，淪為奪走數百條人命的殺人牆。南韓航空大學飛行教育院長金仁圭在電話中痛批，「要是跑道尾端沒有這堵牆，那麼這起空難或爆炸就不會那麼嚴重了！該架客機衝撞混凝土牆而引發火災。我沒有在其他座機場的跑道尾端，看到如此之高的混凝土牆。」

金仁圭認為，假設沒有那道混凝土牆阻擋，則該架濟州航空客機就能夠繼續滑行減速。

外國飛航專家李蒙爾特則直呼，務安國際機場的設計「真是不可思議的糟糕」，即便機長靠著優秀且成功的迫降技術，但最後飛機卻仍撞上混凝土牆而爆炸，認為在規定裡，該道混凝土牆根本不被允許出現在該處。

對此，南韓國土交通部解釋，「務安國際機場跑道尾端約251公尺處，設有防護設施。其實在麗水機場、清州機場，也有這種類似混凝土結構的防護設施。」

至於務安國際機場相關人士則透露，機場跑道尾端處以後的地面傾斜，因此才決定以土堆填平，並沿著水平線設置混凝土設施，至於協助飛機降落的「儀器降落系統」，則是因為超過耐用年限，最後才決定依規定更換。