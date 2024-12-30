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松山機場「跑道2600公尺」比韓務安機場短　運安會：已裝攔截系統

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲濟州航空失事衝出跑道，179人死亡，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

記者李姿慧／台北報導

濟州航空一班客機昨(29日)從曼谷起飛前往韓國務安機場，傳因鳥擊無法順利降落，起落架無作用，飛機爆炸起火，機上179人罹難，由於務安機場跑道較短僅2800公尺，引發緊急狀況無法安全降落質疑。由於我國松山機場跑道更短僅2600公尺，運安會表示，松山機場設有EMAS攔阻系統，可緩衝飛機衝出跑道速度。

濟州航空7C2216從泰國曼谷起飛後，昨上午9時左右抵達務安機場，降落時疑似遭到鳥擊，且起落架未能正常放下，最終機腹著陸，失控衝出跑道，撞上外牆後爆炸起火，機上181人僅2名空服員生還。不過該事故仍有許多疑點，包括起落架為何沒放下，也有專家質疑務安機場跑道長度2800公尺較短，在緊急狀態下，飛機無法安全著陸。

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立法院交通委員會今審查國家運輸安全調查委員會預算時，立委李昆澤表示，韓國濟州航空發生重大空難，我國同感悲痛，對韓國空難相關事故原因，尊重韓方調查，不便多做評論。

▲▼立法院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

▲立法院交通委員會今審查運安會預算。（圖／記者李姿慧攝）

不過李昆澤指出，韓國務安機場跑道僅2800公尺，屬於比較短的跑道，仁川機場跑道長度3750公尺，但我國松山機場跑道更短，跑道僅2600公尺，2004年復興航空班機降落差點衝出跑道，只差15公尺，就會造成重大空難。

李昆澤指出，2005年飛安會提出具體改善建議，包括裝設EMAS攔阻床，採特殊混凝土材質像堆積木般堆置，飛機若衝出跑道，可以緩降速度；另台中機場跑道3659公尺，台南機場跑道3050公尺、桃園機場跑道3600公尺，針對飛安，是否還有更精進作為建議。

▲▼松山機場跑道終點設有EMAS攔阻系統。（圖／松山機場提供）

▲松山機場跑道終點設有EMAS攔阻系統。（圖／松山機場提供）

運安會主委林信得表示，復興航空該起事故已衝出跑道並掉入水溝，針對都會機場安全系統不足，全世界各地都做EMAS攔阻系統，松山機場以前大型機型不開放起降，EMAS裝好後，開放機型有其放寬容許值，圍牆也採易碎材質。至於飛機起落架問題，這次濟州航空自動起落架作用失效，事實上駕駛艙內有手動操作功能。

運安會執行長林沛達則指出，民航局依據美國聯邦民航總署針對都會型機場跑道安全性不足，設立替代方案，裝設EMAS攔阻系統，2004年復興飛安事故報告中，運安會也提出這樣的建議，希望預防類似事故發生，圍牆也建議改為易碎材質，另有關起落架問題，也建議航空公司日常維護，應針對起落架加強定期測試。

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