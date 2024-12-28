高鐵南延路線「進高雄站」　鐵道局：明年1月啟動綜合規劃

▲高鐵南延屏東路線確定將進入高雄站。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵南延屏東路線拍板，將採用進入高雄站的「高雄案」路線，初估左營到屏東長度25.9公里，行車時間為25分鐘。交通部鐵道局表示，明年1月將啟動綜合規劃，估計1年後綜規草案將可出爐，施工將採潛盾工法，配合高雄市大都更計畫減少拆遷。

行政院長卓榮泰今(28日)宣布高鐵南延路線將採「高雄案」，路線將進入高雄站。鐵道局主任秘書陳慧君表示，鐵道局將會成立平台，高鐵南延採高雄案將進入綜合規劃，明年1月啟動，預計1年後綜規草案將可出爐，並評估半年後送二階環評，環評作業預估也要1年以上。至於後續可能啟動規劃設計、工期和經費，陳慧君表示，目前尚無法評估。

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陳慧君指出，高鐵南延屏東除了進入高雄站外，是否增設鳳山站，因鳳山站涉及拆遷範圍比較大，也會一同在綜合規劃中評估，未來是否增設，將視行政院決定。

陳慧君強調，高雄市府已經宣布要推大都更計畫，高鐵進入高雄站涉及拆遷也會跟高雄市都更計畫一起推動，不要損及民眾權益，高雄站周邊有許多4層樓舊房子，趁這機會都更，對高雄地區發展將有幫助。

▲高鐵南延高雄案路線。（圖／記者李姿慧翻攝）

高鐵南延屏東路線評估「左營案」、「高雄案」兩路線，其中「左營案」在仁武區路段與高屏2快共用路廊，左營到屏東路線長度約16.6公里，行車時間為15分鐘，但受地形限制，無法採高架穿越。

另「左營案」因高鐵左營基地進出廠線平面交織，面臨屏東線股道與基地進出廠線過軌技術問題，日本原廠認為這將成為左營基地運能限制與營運弱點，建議不宜推動，且因左營基地和過軌等影響系統穩定度，延伸路段採單軌，每小時最多僅能發2班次，成未來環島高鐵路網重大瓶頸路段。

高雄案評估工程技術可行，左營到屏東長度25.9公里，行車時間為25分鐘，加上旅運需求攀升，高鐵左營站空間不符使用，高雄有第二座高鐵站需求外，增設高鐵高雄站將有利南北高雄均衡發展，不過經費將是左營案兩倍，地方也憂慮施工期恐怕會帶來較長交通黑暗期，交通部則強調施工將減少拆遷和對地方交通影響。