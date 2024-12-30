不滿高鐵南延拍板藍委收割　李柏毅怒槓陳菁徽：你媽過去卡建設

▲民進黨立委李柏毅。（資料照／李柏毅國會辦公室提供）。

記者皮心瑀／台北報導

高鐵南延屏東路線拍板，將採用進入高雄站的「高雄案」路線，初估左營到屏東長度25.9公里，行車時間為25分鐘。民進黨立委李柏毅批評，國民黨立委陳菁徽在臉書說自己「成功爭取」，但她的媽媽、前立委黃昭順過去明明在阻撓高雄交通建設。

陳菁徽29日在臉書寫道，她在質詢時爭取高鐵高雄案，又稱還了當年高雄市長韓國瑜公道。李柏毅指出，韓國瑜曾在競選總統時拋出「盲腸線」言論，明確反對高鐵南延，現在為了收割竟被凹成是他的功勞，這堪比轉彎的幅度堪比白海豚吳敦義，現在國民黨委員為了收割顛倒是非，要把這一切的功勞歸到韓國瑜的名下，但無論是政策規劃還是執行成果，韓國瑜根本毫無貢獻。

此外，李柏毅也提到，高鐵早在1993年核定路線、1999年開工，之所以高雄方案無法跟鐵路地下化一併施工，就是當年吳敦義市長核定站點計畫不周，黃昭順2006年還率眾大鬧鐵路地下化動工典禮、就是要「卡」建設。且2010年吳敦義擔任行政院長任內，和交通部長毛治國再給高雄方案一記殺球「不具可行性、否決延伸線」，完全不顧南部城市發展，才讓高雄到現在還在補20年前的破網。

李柏毅更砲轟，高雄軌道建設從捷運紫線、黃線，到接下來即將實施的高雄方案，都需要大量的中央經費支持，這些資源被藍白財劃法惡奪，變成六都財源增幅最少的城市，未來建設經費下落都成了問號，在藍白用財劃法修理高雄時，國民黨委員不為高雄人站出來發聲，現在還想出來收割政績？到底要不要臉？