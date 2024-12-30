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2024澎湖追風音樂燈光節-光環境　榮獲倫敦設計獎鉑金獎殊榮

▲▼澎湖燈光節獲國際獎項肯定。（圖／記者陳韋男攝）

記者陳洋／澎湖報導

由交通部觀光署澎湖國家風景區管理處(下簡稱澎管處)主辦的「2024澎湖追風音樂燈光節」近日榮獲倫敦設計獎LONDON DESIGN AWARD概念設計-展覽及活動類「鉑金獎」，讓澎湖再次躍上國際舞台。

▲▼澎湖燈光節獲國際獎項肯定。（圖／記者陳韋男攝）

▲▼澎湖燈光節獲國際獎項肯定。（圖／記者陳韋男攝）

▲2024澎湖追風音樂燈光節榮獲倫敦設計獎LONDON DESIGN AWARD概念設計-展覽及活動類「鉑金獎 。（圖／澎湖國家風景區管理處提供，下同）

設計團隊(全采創意工坊)以「光島盛典」為主題，圍繞追風、音樂、海島、四季四大元素進行創作，精心製作了大量融合澎湖人文特色、自然景觀及特色美食的燈飾，並巧妙地將這些燈飾安置在澎湖觀音亭園區，讓來自各地的遊客沉浸在一片光影交織的夢幻場景中。此次展演的核心特色是傳統花燈工藝的巧妙運用，以澎湖的四季變化和當地特色為主題，將傳統花燈元素與現代燈光技術結合，打造出一場視覺上令人驚艷的藝術展演。

▲▼澎湖燈光節獲國際獎項肯定。（圖／記者陳韋男攝）

澎管處洪志光處長表示，2024澎湖追風音樂燈光節融合音樂節與燈光藝術並結合東北季風特色，吸引外地旅客認識澎湖在地文化和環境資源，設計團隊利用全區光環境融合在澎湖著名觀光景點觀音亭休憩園區，讓傳統花燈工藝在現代設計的語境中煥發出新的生命力，獲得國際高度肯定。

▲▼澎湖燈光節獲國際獎項肯定。（圖／記者陳韋男攝）

「2025年澎湖追風音樂燈光節」音樂和燈光相互結合會擦出什麼樣的火花，敬請拭目以待，也歡迎民眾共襄盛舉，不要錯過秋季最Chill的音樂品牌活動-澎湖追風音樂燈光節！與您共邀在澎湖觀音亭休憩園區相見！

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