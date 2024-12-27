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陸公佈：全球10月經濟摩擦金額指數同比下降10.3%　美印巴居前三

▲中歐班列貨櫃箱。（圖／CFP）

▲中國貿促會數據顯示，10月份全球經濟摩擦指數下降10.3％。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

中國貿促會今（27）日公佈最新數據顯示，10月全球經貿摩擦指數為102，同比、環比均有所下降，其中，全球經貿摩擦措施涉及金額同比下降10.3%，環比下降7.4%。 分行業看，在監測範圍內的13個主要行業中，電子行業經貿摩擦指數居首。貿促會提醒，該領域企業須密切關注相關國家、地區經貿政策動態，提前預防、及時應對。

▲汽車出口,貨櫃,碼頭。（圖／CFP）

《中新社》報導，在涉華經貿摩擦方面，19個國家（地區）涉華經貿摩擦指數為118，仍然處於高位。其中，美國涉華經貿摩擦指數最高。

10月當月，19個國家（地區）涉華經貿摩擦措施涉及金額同比上升10.3%，環比下降7.8%。電子、機械設備、運輸設備和輕工行業涉華經貿摩擦指數處於高位。


數據顯示，分國別看，在監測範圍內的20個國家（地區）中，美國、印度和巴西的全球經貿摩擦指數位居前三，其中，美國的全球經貿摩擦措施涉及金額最多。

「全球經貿摩擦指數」是由中國貿促會經貿摩擦法律顧問委員會編寫的趨勢監測指數。該指標涵蓋進出口關稅措施、貿易救濟措施、技術性貿易措施、進出口限制性措施以及其他限制性措施等五大領域。

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