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自己的罰金自己賺！「大進滿88號」出海大豐收　1趟進帳破百萬

記者陳洋、賴文萱／澎湖報導

澎湖「大進滿88號」漁船先前遭中國大陸扣押137天，上月歷劫歸來後重新再出發，近日出海大豐收，與同公司漁船合力捕獲土魠魚7、800尾，初估進帳2、300萬，繳出去的罰金單靠一趟就賺了回來，成為當地熱門話題。

▲▼ 自己的罰金自己賺！「大進滿88號」出海大豐收　單次進帳破百萬。（圖／記者陳洋翻攝）

▲「大進滿88號」出海大豐收，單次進帳破百萬。（圖／記者陳洋翻攝）

「大進滿88號」今年7月2日在金門海域近大陸地區作業，遭中方海警船以違反「伏季休漁規定」帶往福建省泉州市圍頭港，留置4個多月，11月15日完成裁罰程序後，才終於獲得釋放。

▲▼大進滿88號。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼「大進滿88號」上月在海巡護送下返航，船長終於返家。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼「大進滿88號」海巡護送返航，船長終於返家。（圖／記者陳洋攝）

歷劫歸來的大進滿88號，經過一個多月的修整，趕上有白金之稱的土魠魚產季，近日冒著惡劣氣候趁著農曆年前，再度出海作業「撈白金」，和同公司的漁船合力捕獲土魠魚7、800尾大豐收，初估進帳2、300萬，「自己的罰金自己賺」也引起話題。

當地魚販指出，今年的土魠魚整體的量比較少，但因為天氣冷，體型比較漂亮，6公斤體型的每公斤可以賣到600多塊，8公斤體型的每公斤可以賣到1000多塊，每公斤比往年貴了2、300元。

▲▼ 自己的罰金自己賺！「大進滿88號」出海大豐收　單次進帳破百萬。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼「大進滿88號」出海大豐收，單次進帳破百萬。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼ 自己的罰金自己賺！「大進滿88號」出海大豐收　單次進帳破百萬。（圖／記者陳洋翻攝）

另一方面，由於風浪不好，出去作業的漁船變少，讓土魠魚的整體產量跟著少，所以價格比較貴，估計農曆年前都不會降價。

大進滿漁船的船主開心地說，這幾天旗下的大進滿漁船共有5艘出海作業，其中大進滿88號和大進滿96號收穫最多，兩船合力捕撈400多尾土魠魚，其他3艘也捕獲了快300尾，「算是把繳給對岸的罰金賺回來了！」

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