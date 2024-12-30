濟洲航空墜毀！他曝資深地勤父「六大疑問」　航空界狂+1

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

南韓濟洲航空（Jeju Air）2216航班29日不幸在務安機場墜毀，機上179人罹難，僅2名空服員生還，事件震驚國際。就有網友紛紛分享航空界人士看法，不少人都指出有好幾個疑點，像是從影片來看，現場感覺沒有消防車待命，還有襟翼沒放、起落架也沒放等等，話題掀起議論。

有網友在Threads上貼文，說父親是某航空的地勤，提出了6點疑問，包括「一、現場跑道感覺沒有消防車待命？」「二、一顆引擎被鳥擊，成功降落的案例很多」、「三、襟翼沒放、起落架也沒放（即使抑壓系統故障，還有動力輔助系統可以推，除非動力輔助系統也掛了）」、「四、航空局塔台沒有請他們換跑道更長的機場？」「五、飛機放油放多少？有沒有放到最低才降落？」「六、若有煞車，機頭應該往下，不應該完全沒有減速往前撞」。

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其中，不少人也秒+1，「我爸是某航空前艙，提出了跟你爸爸提出一樣的疑問，也對於地面沒有做衝撞準備覺得意外」、「跟我爸爸一樣的疑問，他是退休飛機技師，而且他說飛機有手動起落架，不知道為什麼機長或副機長沒有手動啟動」、「我爸也是某航空地勤退休，剛剛我們在討論，爸爸也是這樣說，幾乎一模一樣。」

對於這次事件，網紅機師「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播分析，他指出，務安機場跑道只有2500公尺，相對來說非常短，比松山機場還要短，「但應付737絕對沒問題」，但在起落架無法放下的情況下，選擇在這裡落地是非常不明智的，且附近還有其他機場，不用五分鐘就可以飛到群山機場，再往上20分鐘也有光州機場。

詹姆士提出2大困惑，為何堅持在務安機場降落？為何不到別的長跑道？另外，機師都已經喊了May day，「但機場為何沒有派消防車噴消防泡沫、沒派救難人員在旁邊等？」他認為，飛行員一定有不可說的事情，一定有很急的原因，「到底是什麼原因？」