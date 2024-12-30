南韓下令「波音737-800」全面安檢！　航空系統也要查

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，成為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

濟州航空29日發生墜機事故之後，南韓國土交通部（下稱國土部）預計，將針對與失事機型相同的所有「波音737-800」，展開全面特別檢查。代理總統崔相穆也於30日下令，一旦復原工作完成，將針對全國航空營運系統，進行緊急安全檢查。

《韓聯社》報導，國土交通部將針對全國所有波音737-800展開安檢，該國大部分廉航都有使用這款機型，濟州航空的39架更是架數最多的航空公司。其次依序為德威航空27架、真航空19架、易斯達航空10架、仁川航空4架、大韓航空2架等。

與此同時，崔相穆在災難管理會議上表示，現在的優先要務是確認罹難者身分、支持家屬，並且不遺餘力治療2名倖存者，「即使在最終結果出爐之前，我們也要求官員透明揭露事故調查過程，並且及時通知罹難者家屬。事故復原工作一完成，國土交通部就被要求，針對整個飛機營運系統進行緊急安全檢查，避免飛機事故再次發生。」

《路透社》報導，南韓史上最致命的空難29日奪走179條人命，當時一架客機機腹著陸，滑出跑道盡頭，撞上務安國際機場的一堵牆後，爆炸成一團火球。

這架濟州航空7C2216航班載著175名乘客與6名機組人員，從泰國首都曼谷抵達，在29日上午9時過後不久，試圖降落在該國南部的這座機場。2名機組人員倖存，並且正在接受治療。

消防官員表示，調查人員正在檢查鳥擊與天氣狀況是否可能導致墜機。專家透露，仍有很多問題有待解決，包括為什麼飛機速度如此之快，以及為何飛機滑行撞牆時，起落架沒有放下來。