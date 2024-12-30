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女兒搭上死亡航班！　最後訊息曝「有鳥卡住」匆忙告別：媽我愛妳

▲▼ 。（圖／翻攝自dcinside）

▲ 韓網流傳乘客生前傳給母親的最後訊息。（圖／翻攝自dcinside）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空2216航班29日迫降務安機場時撞牆爆炸，機上181人中179人死亡，僅2名空服員奇蹟生還。韓網流傳疑似機上乘客罹難前一刻傳給家人的訊息，稱飛機似乎因「有鳥卡住」無法降落，母親的電話卻沒能打通，只能留下「媽我愛妳」的訊息，短短幾句話成為母女最後道別。

綜合《紐西斯通訊社》等韓媒，29日有網友在南韓網路論壇以「另一名乘客的訊息」為題發文，曝光一張通訊軟體截圖，顯示暱稱為「女兒♡」的乘客傳來的訊息，「媽，飛機好像因為有鳥卡住無法降落，突然叫我們打電話，因為妳沒接所以傳Kakao Talk，媽我愛妳」。

網友對此紛紛表示遺憾，「讓我想到世越號事件死者的簡訊，好難過」、「是因為狀況很嚴重才叫乘客打最後一通電話的嗎？真的好心痛」、「如果是我遇到這種事的話……心都碎了」、「希望媽媽不要因為沒有接到電話而自責」。

不過也有部分網友質疑截圖真實性，「看起來很可能是假造的」、「不要開這種玩笑」、「向塔台發Mayday的2分鐘後就出事了，在如此緊迫的瞬間有可能開手機打給家人嗎」。

綜合目擊者、倖存空服員說法及乘客生前訊息，分析指出事故肇因為鳥擊的可能性很大，但右側引擎噴出的火花與濃煙、無法放下起落架、低空轉彎重新降落的過程都有疑點仍待釐清。另據消防當局透露，尚無身分證的未成年人等罹難者很難透過比對指紋確認身分，對此正採取DNA鑑定方式。

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