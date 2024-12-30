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台灣民意基金會民調／5成2選擇「台灣獨立」　賴清德當選上揚7.6百分點

▲▼「台灣人統獨傾向的新發展」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲「台灣人統獨傾向的新發展」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會30日公布最新民調，針對「台灣人統獨傾向的新發展」，「台灣獨立」是五成二台灣人對未來的選擇，兩成四選擇未來仍「維持現狀」 、一成三選擇未來「兩岸統一」，整體來看，自 2024年1月民進黨的賴清德當選總統以來，台灣人統獨傾向出現明顯的變化，期盼台灣未來要獨立的人上揚7.6個百分點，期盼未來繼續維持現狀的人下滑9.1個百分點。

根據台灣民意基金會的調查，過半數台灣人期盼未來台灣要獨立，其次是期盼未來繼續維持現狀，第三才是期盼未來兩岸統一。期盼未來兩岸統一和繼續維持現狀的人加起來，還比期盼未來台灣要獨立的人少14.3個百分點。

在五成一選擇「台灣未來要獨立」的人中，有51.2%很堅持，48.8%贊成但不很堅持；同時，選擇「未來兩岸統一」的人當中，23.6%很堅持，76.4%贊成但不很堅持。由此，我們可以發現，在今日台灣，26.5%很堅持未來台灣獨立，25.3%贊成但不堅持未來台灣獨立，兩成四選擇未來仍「維持現狀」、 9.2%贊成但不堅持兩岸統一，3.2%很堅持未來兩岸統一。

此外，台灣民意基金會也特別問到，「如果現狀無法維持，您的選擇是台灣獨立或是兩岸統一？ 」。結果發現，當現狀無法維持時，有39.5%選擇台灣獨立，21.9%選擇兩岸統一，38.6%選擇永遠維持現狀。根據這項數字，重新換算當前台灣人的統獨傾向時就發現，61.3%台灣獨立， 18.6%兩岸統一，9.3%永遠維持現狀。

整體來看，自2024年1月賴清德當選總統以來，台灣人統獨傾向出現明顯的變化；期盼台灣未來要獨立的人上揚7.6個百分點，期盼未來繼續維持現狀的人下滑9.1個百分點，期盼未來兩岸統一的人增加2.4個百分點。在台灣，一個百分點約等於19.5萬成年人，7.6個百分點約等於增加近150萬人。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年12月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話761人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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